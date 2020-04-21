Mevsimlik işçilere korona takibi

Koronavirüs mücadelesinde, risk oluşturan çalışma alanlarının takibi için çalışma başlatıldı. Özellikle erken hasat için tarlalara giden mevsimlik işçilerin, tüm sezon boyunca Türkiye’yi dolaşacağı sürecin takibi yapılacak. Aksi durumda sayıları 250 bini aşan mevsimlik işçilerin, koronavirüsün yayılması açısından ciddi risk oluşturabileceği belirtiliyor. Edinilen bilgiye göre erken hasatın başlamasıyla birlikte patates, soğan, kiraz ve seralar için çalışmaya başlayan ilk mevsimlik işçi ekibi sayısı 50 bin olarak belirlendi. 50 bin işçinin çalışma izni almaları sırasında oluşturduğu uzun kuyruklar salgın riski açısından tepki çekmişti.



350 BİNE ÇIKABİLİYOR



Bundan sonraki süreci daha iyi yönetmek için ilgili dört bakanlığın ortak çalışma yürüttüğü öğrenildi. Verilen bilgiye göre şu anda erken hasat için 50-60 bin mevsimlik işçi çalışma sahalarına gitti. Türkiye’de yıllık mevsimlik işçi sayısı ortalama 250 bine ulaşıyor. Bu rakamın 350 bine çıktığı dönemler de oluyor. Hasat arttıkça bu kişilerin Türkiye içinde dolaşımı da başlayacak. Mevsimlik işçilerin kullanımı ağustos ayında en yüksek noktaya ulaşacak.



BÖLGE BÖLGE TAKİP



Hasat Hatay, Adana, Antalya’dan başlayıp, Ege illerine, oradan Bursa ve Manisa civarına oradan Orta Anadolu illerine, daha sonra da Karadeniz’e kayacak. Hasat en son Karadeniz’de yapılacak. Bu bölgede mevsimlik işçi olarak daha çok Gürcüler kullanılıyor. Ancak bu yıl salgın riski nedeniyle gelişlerine izin verilmeyecek. Mevsimlik işçi ihtiyacı yurtiçinden karşılanacak. Ortalama 250 bin mevsimlik işçiler, tüm Türkiye’yi dolaşmış olacak. Önlem alınmaması durumunda, koronavirüs açısından ciddi risk oluşturacaklar.