Mevduatın getirisi fonu yakaladı

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Parasal sıkılaşma ve Türk lirası tasarrufların artmasına yönelik atılan adımlar, mevduat faizini yatırım fonlarıyla yarışır hale getirdi.

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) Başkanı Yağız Oral, son 3 yılda TL mevduat faizinin sağladığı getirinin, yatırım fonlarının sağladığı getirinin oldukça altında kalmasına rağmen; bu yıl iki yatırım aracındaki getirinin de başa baş gittiğini ifade etti. Oral, “2021’de mevduat faizindeki getiri yüzde 18 iken yatırım fonlarındaki ortalama getiri yüzde 41 idi. Bu oran 2022’de mevduat faizinde yüzde 17’de kalırken yatırım fonlarında yüzde 80’leri aştı. 2023’e gelindiğinde de mevduat faizinin sağladığı getiri yüzde 28 iken yatırım fonları yüzde 57 kazandırmıştı. Bu yılki getiri oranları ise yüzde 41-42’ler seviyesinde kafa kafaya gidiyor” dedi. Oral, mevduat faizi tarafındaki getiriler yatırımcıyı tatmin etmesiyle bu alana yönelenlerin sayısında da artışlar yaşanmaya devam ettiğini kaydetti.

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3 AY SONRA YENİDEN YÜZDE 60

Bankalar yılın ilk yarısında TL mevduata yüksek faiz vermiş; banka şubelerine giderek yapılan yüz yüze görüşmeler sonrası bu faizler daha da artmıştı. Örneğin, Hürriyet olarak mayıs ayında bankaların ilan ettiği mevduat faizi oranıyla, şubeye gidildiğinde sunulan mevduat faizi oranları arasında farkı tespit etmek için 8 ayrı bankaya gittiğimizde, internet bankacılığında yüzde 25-45 aralığında değişen mevduat faizi oranlarının, şubede yapılan yüz yüze görüşmeler sonrası yüzde 60’a kadar yükseldiğini tespit etmiştik. Sunulan yüksek faizlerin yanı sıra borsanın da dalgalı seyri, standart TL mevduatın toplam mevduat içindeki payının yüzde 52’nin üzerine çıkmasını sağlamıştı. Yaz aylarıyla birlikte mevduat faizindeki düşüş eğilimi başlasa da Merkez Bankası’nın (TCMB) son verileri, TL mevduat faizinin üç ay sonra yeniden yüzde 60’ın üzerine çıktığını ortaya koydu. Buna göre, 13 Eylül haftasında 1-3 ay vadeli ortalama bileşik TL mevduat faizi bir önceki haftaki yüzde 59.3’lük seviyesinden yüzde 60.2’ye yükseldi. Ancak TCMB’nin verilerinde yer alan yüzde 60 oranı, daha çok yüksek hacimli döviz dönüşümlü kur korumalı mevduattan standart TL mevduata geçişlerde geçerli oluyor.

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YATIRIM FONLARI 3.6 TRİLYON TL

Mevduat faizinin getiri oranlarında yarıştığı yatırım fonları ise piyasanın itici gücü olmaya devam ediyor.

Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS) verilerine göre, yılbaşından bu yana kıymetli madenler fonu yüzde 73.1, karma şemsiye fonu yüzde 57.4, para piyasası fonları yüzde 56 getiri sağladı. Geçen ay itibarıyla yatırım fonlarının 3.6 trilyon TL büyüklüğe ulaştığı bilgisini veren Oral,

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fon tutarının 1 trilyon TL eşiğini geçtiğini, Otomatik Katılım Sistemi (OKS) fon tutarının 75.6 milyar TL’ye ve diğer yönetilen varlıkların ise 879 milyar TL’ye ulaştığını ifade etti. Oral, “Yatırım fonlarının hızlı büyümesi 2024’te de devam ederek 2023 sonundan 23 Eylül 2024’e kadar 1.4 trilyon TL net giriş yaşandı ve yatırım fonları büyüklüğü 3.9 trilyon TL oldu” dedi.

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Oral, Türkiye portföy yönetimi sektörünün yönettiği toplam varlıkların ise 2024 Ağustos itibarıyla 5.6 trilyon TL’ye ulaşarak GSYH’nin yüzde 16’sına yükseldiğini ifade etti.

ALTINDA REKOR SERİSİ SÜRÜYOR

Altın fiyatları, dolardaki zayıflıktan ve faiz indirimlerinin agresif bir şekilde devam edeceği beklentilerinden destek alarak tarihi zirvesini yineledi.

Dün spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 670 dolar ile tarihi zirveyi gördü. Ancak kâr satışlarının etkisiyle 2 bin 657 dolar seviyelerine geri çekildi.

Bu gelişme ile 2 bin 930 TL ile rekor kıran gram altın 2 bin 917 TL’den işlem gördü. Çeyrek altın ise 4 bin 767 TL’den satıldı.

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ABD’de önceki gün açıklanan tüketici güven endeksi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bir sonraki toplantıda yeniden alışılmıştan büyük faiz indirimine gitmesi olasılığını artırdı. Bu gelişme ile birlikte altın yeni tarihi zirveye yükselmiş oldu. ABD tüketici güven endeksi ağustosta revize edildiği 105.6 seviyesinden beklenmedik şekilde 98.7’ye geriledi. Düşüş, Ağustos 2021’den bu yana görülen en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.

Düşük faiz oranları, altınla rekabet eden Hazine tahvilleri ve dolar gibi faiz getirisi olan varlıkların cazibesini azaltarak, altının yatırım açısından daha çekici olmasını sağlıyor. Yüksek faizler ise tam tersine yatırımcıyı altından uzaklaştırıyor. Bu nedenle Fed kararına etki edecek ekonomik veriler de altın piyasasını yakından ilgilendiriyor.