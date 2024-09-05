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Mevduat eridi, kredi arttı

Güncelleme Tarihi:

#Mevduat#Banka#Kredi
Mevduat eridi, kredi arttı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2024 14:08

BDDK'nın açıkladığı verilere göre kredi ve kredi kartlarında artış yaşanırken mevduatta gerileme ortaya çıktı.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, krediler 14 trilyon 490,7 milyar TL'den 14 trilyon 587,2 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 17 trilyon 503,7 milyar TL'den 17 trilyon 441,4 milyar TL'ye indi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 782 milyar TL'den 1 trilyon 797,1 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 538,6 milyar TL'den 1 trilyon 586 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar ise 249,7 milyar TL'den 252,9 milyar TL'ye çıktı.

Veriler 29 Ağustos ile biten haftayı kapsıyor.

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#Mevduat#Banka#Kredi

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