Mevcut duruş sürüyor

Para Politikası Kurulu (PPK) Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplandı. PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19 düzeyinde sabit tuttu. Başkan Kavcıoğlu’nun geçen ay başkan olmasının ardından yapılan ilk toplantıda da faiz kararı 19 düzeyinde sabit tutulmuştu. Dün gerçekleştirilen toplantının ardından yapılan açıklamada, salgına bağlı olarak geçen yıl sert daralan küresel ekonominin, destekleyici politikalar ve aşılama sürecindeki olumlu gelişmelerin etkisiyle toparlanmaya devam ettiği belirtilerek, bu iyileşme sürecinde, özellikle imalat sanayi faaliyeti ve küresel ticaretteki ivmelenmenin belirleyici olduğu kaydedildi.



İYİLEŞMEYİ DESTEKLİYOR

Son dönemde emtia fiyatlarında yeniden artış gözlendiğine değinilen açıklamada, yükselen küresel enflasyon beklentilerinin uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkilerinin önemini koruduğu vurgulandı. Salgının sınırlayıcı etkilerine rağmen yurtiçi iktisadi faaliyetin güçlü seyrettiğinin kaydedildiği açıklamaya şöyle devam edildi: “Salgın kısıtlamalarına bağlı olarak iç talep bir miktar ivme kaybederken, dış talep gücünü korumaktadır.

İmalât sanayi faaliyeti kuvvetli bir ivme sergilerken, salgın kısıtlamalarından olumsuz etkilenen hizmet sektörlerindeki zayıf seyir sürmektedir. Bununla birlikte, salgının gidişatı ve aşılama sürecine bağlı olarak iktisadi faaliyet üzerinde her iki yönde riskler bulunmaktadır. Ticari kredilerin yanı sıra bireysel kredilerde de daha ılımlı bir seyir gözlenmekle birlikte, bu gelişmenin kalıcılığı makroekonomik istikrar açısından yakından takip edilmektedir. Emtia fiyatlarındaki yükselişe karşın, ihracattaki güçlü artış eğilimi, altın ithalatındaki belirgin gerileme ve finansal koşullardaki sıkılaşmanın etkisiyle kredilerde gözlenen yavaşlama cari işlemler dengesinde öngörülen iyileşmeyi desteklemektedir.”



Açıklamada, talep ve maliyet unsurları, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyelerin, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam ettiği belirtildi. Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin gözlenmeye başlandığı ifade edilen açıklamada, “Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler dikkate alınarak, nisan enflasyon raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut duruş sürdürülecektir. Bu doğrultuda Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir” denildi. Yeni metinde bir önceki metinde yer alan ‘sıkı’ ifadesi çıkarıldı.

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