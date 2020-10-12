Metzamor santralı tehdit oluşturuyor, eski teknolojisi ile korkutuyor

Ermenistan’ın, sınırımızdaki Metzamor Nükleer Santralı akıllara Çernobil’i getiren eski teknolojisiyle korkutuyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da “Bölge güvenliği açısından çevreye, insan sağlığına ciddi bir tehdit” dediği bu santral için gerekli uyarıların yapıldığını bildirdi.

ÇERNOBİL GİBİ

Meclis Dışişleri Komisyonu’nun çarşamba günkü toplantısında kabul edilen Azerbaycan ile imzalanan enerji ve madencilik alanında işbirliği anlaşmasının görüşmelerinde, Ermenistan’ın bu nükleer santrala da gündeme geldi. Komisyon Başkanı Akif Çağatay Kılıç, “Ermenistan’ın bu nükleer santralı çok eski bir teknolojiye sahip ve ciddi de bir sorun şu anda hem bölge için hem dünya için çünkü Çernobil’i hepimiz hatırlıyoruz. Eğer doğru bir şekilde kullanılmazsa, doğru bir şekilde bakımı ve çalışması yapılmazsa neler olabileceğini biliyoruz” dedi.

SANTRAL CİDDİ TEHDİT

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürü Safa Uslu da komisyona bilgi verirken, “Metzamor’la ilgili her platformda bunun bir tehdit olduğunu bugüne kadar hep bildirdik. Özellikle Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nda yapılan toplantılarda defaatle bu hep kayda alındı, gündeme geldi. Çok eski bir santral ama biliyoruz ki Rosatom’un burayı yenileme çalışması var, devam ediyor. Biz bunun ciddi bir tehdit olduğunu her fırsatta söylüyoruz ancak tabii şu da var: Ulus devlet rejiminde malumunuz başka bir ülkenin aldığı karara çok da müdahil olamıyorsunuz ancak uluslararası örgütler üzerinden dillendiriyorsunuz ve lobi gücünüzü kullanıyorsunuz” dedi.