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Metroya entegre bisiklet yolu

#Metro#Bisiklet Yolu#Entegre
Metroya entegre bisiklet yolu

İstanbul’daki bisiklet yollarına Kartal’da 3.3 kilometre daha eklendi. Proje tamamlandığında Kartal’daki bisiklet yolu Kadıköy Tavşantepe Metro Hattı’na çıkacak.

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Kartal’daki bisiklet yolu projesi, ‘Bisikletle Daha Sağlıklı İstanbul’ projesi kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile WRI Türkiye ve Sağlıklı Şehirler işbirliğiyle hayata geçirildi. Kartal Bisiklet Yolu, D-100 Karayolunda sonlanacak olan 3.3 kilometrelik kesintisiz hattın ilk etabını oluşturuyor. Projenin devam edecek etabı ile Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattına bağlantı sağlanmış olacak. Çalışmanın tamamen bitirilmesiyle, Marmaray’a ulaşım bağlantısı sağlaması da hedefleniyor.

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, iki yıldır yaşanan salgın ve ekonomik kriz sürecinde; yürüme ve bisiklet kullanımının ne kadar sağlıklı ve maliyetsiz ulaşım aracı olduğunun anlaşıldığını vurguladı.

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#Metro#Bisiklet Yolu#Entegre

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