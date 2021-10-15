Metrolarda ücretsiz internet dönemi

Haberin Devamı

Bugünden itibaren Marmaray ve Yenikapı-Hacıosman Metrosu’nda sunulacak hizmet, kısa süre sonra diğer hatlarda da açılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri dün ücretsiz internet hizmetini Yenikapı-Hacıosman Metrosu’nda test etti.

İBB Wifi hizmeti bugünden itibaren devreye girdi. Ulaştırma Bakanlığı da Marmaray’da ücretsiz Wifi hizmetini başlattı. İBB’den yapılan açıklamada, “Mobil internet sağlayıcı telefon operatörleri de onay sürecinin tamamlanmasının ardından İBB metrolarında hizmet vermeye başlayacak. Tüm yolcular, akıllı telefonlarıyla mobil internet hizmeti alabileceği gibi sesli görüşme de gerçekleştirebilecek. Dileyen yolcular da İBB’nin ücretsiz wifi hizmetinden yararlanacak” denildi.