Metrobüs dış cephe alanları reklam için kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre isteklilerin, kamu veya özel sektörde en az 5 yıl süre ile otobüs reklam kaplama faaliyeti alanında çalışma yaptıklarına dair referans mektubunu veya sözleşmeyi teklifleri ile birlikte sunmaları gerekiyor.

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