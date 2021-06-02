MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriMetrobüs dış cephe alanları reklam için kiraya verilecek
GeriEkonomi Metrobüs dış cephe alanları reklam için kiraya verilecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 02.06.2021 - 14:30 | Son Güncelleme:

Metrobüs dış cephe alanları reklam için kiraya verilecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Metrobüs dış cephe alanları reklam için kiraya verilecek

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 650 adet solo otobüs ve 100 adet metrobüs olmak üzere toplam 750 aracının dış cephe giydirme alanları reklam alanı olarak kiraya verilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre isteklilerin, kamu veya özel sektörde en az 5 yıl süre ile otobüs reklam kaplama faaliyeti alanında çalışma yaptıklarına dair referans mektubunu veya sözleşmeyi teklifleri ile birlikte sunmaları gerekiyor.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi