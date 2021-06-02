Son Güncelleme:
Metrobüs dış cephe alanları reklam için kiraya verilecek
İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 650 adet solo otobüs ve 100 adet metrobüs olmak üzere toplam 750 aracının dış cephe giydirme alanları reklam alanı olarak kiraya verilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre isteklilerin, kamu veya özel sektörde en az 5 yıl süre ile otobüs reklam kaplama faaliyeti alanında çalışma yaptıklarına dair referans mektubunu veya sözleşmeyi teklifleri ile birlikte sunmaları gerekiyor.
İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ
Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara