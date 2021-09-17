Metro projeleri için 655 milyon Euro’luk yetki

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Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı’nın başkanlığında toplanan meclis daha önce 565 milyon Euro borçlanma izni verdiği 3 metro projesinin devamı için başkanlık makamına 655 milyon Euro artı KDV ve sigorta prim tutarınca daha borçlanma yetkisi verdi.

İBB, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu çalışmalarının devamı için 225 milyon Euro artı sigorta prim tutarınca dış borçlanma yapılabilmesi için meclisten yetki istedi. Teklifi değerlendiren komisyon raporunda ise İBB’nin kanuna göre 32 milyar 354 milyon lira olan borç limitini aşarak toplam 41 milyar 731 milyon 860 bin lira borçlandığı hatırlatıldı.