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Ekonomi
Haber Giriş: 02.08.2021 - 11:11 | Son Güncelleme:

Metro hatlarında 5 dükkan-mağaza kiraya verilecek

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Metro hatlarında 5 dükkan-mağaza kiraya verilecek

Metro İstanbul’un işletmesini üstlendiği raylı sistem hatlarında yer alan toplamda 5 ayrı noktada, 5 ayrı kalem olarak 5 dükkan-mağaza ihale ön yeterlilik başvurusu akabinde elektronik teklif ve açık arttırma yoluyla ihale edilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre istekliler, muhammen bedelin yüzde 5’inden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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