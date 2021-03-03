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Ekonomi
Haber Giriş: 03.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Metro durakları enerji istasyonuna dönüşüyor

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Metro durakları enerji istasyonuna dönüşüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de metro istasyonlarının çatısını Güneş Enerji Santralına dönüştürüyor. Toplam 30 istasyona uygulanacak proje ile istasyonlarda tüketilen elektriğin yüzde 47’si güneş enerjisinden sağlanacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi enerji kaynaklarının verimli kullanılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili bir projeyi daha hayata geçiriyor. Bugüne kadar Hamitler ve İnegöl Katı Atık Depolama sahalarında biriken metan gazından elektrik üretimi, BUSKİ’nin ana isale hatlarına kurulan tribünlerle suyun akış gücünden elektrik üretimi gibi projelere imza atan belediye, BUSKİ’ye ait arıtma tesisleri ve su depolarının üzerinde hayata geçirdiği Güneş Enerji Santralı (GES) projelerine şimdi de kent içindeki metro duraklarını ekledi. Toplam 30 metro istasyonunun çatı ve üst örtülerini kapsayan proje kapsamında Acemler Bursaspor İstasyonu ile Organize Sanayi İstasyonlarındaki uygulamalar tamamlanırken, kalan istasyonlar da kısa sürede enerji istasyonuna dönüşecek.

KISA SÜREDE

Bursaray Acemler Bursaspor İstasyonu’nun çatısına çıkarak uygulamayı yerinde inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, enerji, sağlık, ulaşım ve haberleşme gibi yaşamsal ihtiyaçların karşılanmasında kaynakların verimli kullanımının hayati önem taşıdığını söyledi. Türkiye’nin cari açık nedenlerinden birinin de enerji olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Enerjide tam bağımsızlık için şehirlerimizin üzerine düşen çok büyük sorumluluklar var. Bursa olarak bu konuda çok önemli adımlar atıyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak güneş enerjisi, hidroelektrik ve rüzgar santralleri gibi farklı alternatifleri şehrimize uygulayıp, yenilenebilir enerji noktasında kurumsal adımlar atıyoruz. Metro istasyonlarına uyguladığımız güneş enerji santralleri ile istasyonlarda kullanılan iç tüketimin yüzde 47’sini güneşten karşılamış olacağız. İki istasyondaki uygulama tamamlandı. İnşallah kalan istasyonlarda da çalışmayı kısa sürede tamamlayacağız” diye konuştu.

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