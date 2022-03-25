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Metaverse'ün genç mucitleri

#Metaverse#Teknoloji#Artırılmış Gerçeklik
Metaverseün genç mucitleri
Tuğba Öztürk

Henüz üniversite eğitimlerinin başında olan bir grup öğrenci, kısa zamanda geliştirdikleri projeyle fark yarattı. 'Ellusion' adıyla bir araya gelen ekip, dijital dünyanın göz bebeği Metaverse'de sanal bir alışveriş merkezi tasarladı. ‘Sanal dünyadaki kullanıcıların kendilerini alışveriş merkezinde hissetmesi’ düşüncesiyle yola çıkan ekip, proje patentlerini de aldı.

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Siz ister 'Metaverse' deyin isterseniz de sanal evren...  Dijital dünyanın kalbi aylardır bu 'kurgusal evren'de atıyor. 7'den 70'e ilgi çeken bu evrene, hemen hemen herkes bir şekilde dahil olmaya çalışıyor.

Kimi oluşturduğu avatar ile oyunlar oynuyor ya da konser gibi etkinliklere katılıyor kimi de tarla gibi araçlarla şimdiden yatırım peşinde koşuyor. Gelinen son noktada emlaktan tekstile, teknolojiden turizme birçok sektör iş modellerini Metaverse'e uyarlamanın peşinde.

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Dijital dünyanın son trendine aday olan ‘Ellusion’ tasarladıkları projeyle bir hayli iddialı konumda yer alıyor. Henüz yaşları 18-19 olsa da bu gençler, geleceğin sanal dünyasına şimdiden aday.

Henüz üniversite eğitimlerinin başlarında olan bu grup, sanal ortamda bir alışveriş merkezini gezebilmeniz için çalışmalar yürütüyor.

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‘Ellusion’ adını verdikleri ekip Berzan Öner’in girişimleri sayesinde kuruldu. Öner’e, 2D-3D tasarımdan sosyal medya ve raporlamaya; Sudenaz Türkmen, Berkay Buğra Şimşek, Ece Arslan, Fatih İnce, Batuhan Güner, Burak Topçuhasanoğlu eşlik ediyor.

 

Metaverseün genç mucitleri

‘Ellusion’ adını verdikleri ekip Berzan Öner’in girişimleri sayesinde kuruldu. Öner’e, 2D-3D tasarımdan sosyal medya ve raporlamaya; Sudenaz Türkmen, Berkay Buğra Şimşek, Ece Arslan, Fatih İnce, Batuhan Güner, Burak Topçuhasanoğlu eşlik ediyor.

 

Gerçek hayatta yapılabilen bütün aktiviteleri Metaverse evrenine taşımayı planladıklarını belirten 'Ellusion' bir aylık sıkı bir çalışma sonucunda AVM tasarımıyla ülke bazında patentlerini aldı. Ekip, uluslar arası bazda da patent için başvurularını yaptı. 

Metaverseün genç mucitleri

Geliştirdikleri proje, sanal gerçeklik gözlüğü (VR) ve bilgisayara uygun bir şekilde tasarlandı.

AVM içerisindeki belirli mağazaların ürünleri modellenerek satışa sunuluyor. Bu sanal evrende alınan ürünler kargo sistemiyle kullanıcıların evlerine gönderilebiliyor.

‘Tek bir tıkla alışveriş merkezine gitmek’ ve ‘sanal dünyadaki kullanıcıların kendilerini alışveriş merkezinde hissetmesi’ gibi düşüncelerle yola çıktıklarını açıklayan ekip kurucusu Berzan Öner, ‘’Tasarladığımız alışveriş merkezimiz sadece mağazalarla da sınırlı değil. Gerçek hayatta bir AVM’nin içerisinde nasıl eğlence ve sinema alanları mevcutsa bizim projemizde de bunlar yer alıyor’’ dedi.  

Metaverseün genç mucitleri

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Tüm bu özelliklerin yanı sıra ‘defile alanı’ tasarladıklarını da söyleyen Öner, ‘’Mağazalar ürünlerini oluşturduğumuz defile alanlarında sergileyebilecekler. Kullanıcılar bu alanına gidip ürünleri 3D olarak görüp satın alabilecekler’’ açıklamasını yaptı.

Öner, projeye ilişkin detaylı bilgileri de şu şekilde paylaştı:

‘’Sistemimize ayrıca NFT alanı, rezidans ve arsa alım-satım sistemini geliştiriyoruz. Projemize kendi alt coin’imizi çıkarıp bununla alışveriş yapılmasını sağlıyoruz. Ellusion ekibi olarak engelli insanlarımıza da bir ayrıcalık tanıyoruz. İlk kayıtlarına özel VR gözlüğü ve ekstra hediye çekleri vermeyi planlıyoruz. Platformumuzda arkadaşlarınızla sanal olarak sohbet edip eğlenebilmeyi de amaçlıyoruz. Eğlence alanlarında mini oyunlarımız da bulunacaktır’’

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Ekip, alışveriş merkezi çalışmalarının yanı sıra 'VR School' adını verdikleri 'derslerin sanal ortamda işlenmesi' ile alakalı bir proje üzerinde çalıştıklarını ve yine emlak sektörüne ilişkin projelerinin olduğunu açıkladı. 

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#Metaverse#Teknoloji#Artırılmış Gerçeklik

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