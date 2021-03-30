Metal (MTL) coin nedir?
Metal (MTL) coin, yapmış olduğu atılım dolayısıyla merakla araştırılmaya başlandı. Metal coin İşlenmiş Ödemelerin Kanıtı kullanan ve onları fiat para birimini kripto para birimine dönüştürdükleri için ödüllendiren blockchain tabanlı bir sistemdir. İşte, Metal (MTL) coin hakkında detaylı bilgiler
Metal, platformda bulunan bitcoin veya herhangi bir kripto para birimine köprü görevi görebilir.
Metal ayrıca, kullanıcıların günlük durumlarda kripto ile ödeme yapmalarına olanak tanıyan ön ödemeli bir banka kartı hizmeti de sunuyor.
Platform, Ethereum blockchain üzerinde çalışan MTL tokenine sahip . MTL jetonları, herhangi bir para biriminde işlem yaptıklarında kullanıcılara ödüllendirilir. Jetonun kendisi de platformda bir ödeme yöntemi olarak kullanılabilir.
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