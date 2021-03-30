Metal (MTL) coin nedir?

Metal, platformda bulunan bitcoin veya herhangi bir kripto para birimine köprü görevi görebilir.

Metal ayrıca, kullanıcıların günlük durumlarda kripto ile ödeme yapmalarına olanak tanıyan ön ödemeli bir banka kartı hizmeti de sunuyor.

Platform, Ethereum blockchain üzerinde çalışan MTL tokenine sahip . MTL jetonları, herhangi bir para biriminde işlem yaptıklarında kullanıcılara ödüllendirilir. Jetonun kendisi de platformda bir ödeme yöntemi olarak kullanılabilir.

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