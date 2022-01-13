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Metal işçisine net 3 bin 554 lira zam

#Metal İşçisi#Zam#Oran
Metal işçisine net 3 bin 554 lira zam

Metal sektöründe 130 binden fazla çalışanı ilgilendiren ve Türkiye’nin dev sanayi tesislerini kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlandı.

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MESS ile Türk Metal arasında yürütülen görüşmeler sonucunda, MESS, Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş sendikaları arasında imzalanan anlaşmaya göre, metal işçilerine ilk 6 ay için yüzde 27 oranında zam verilecek. İkinci altı ay içinse yüzde 30 zam verilecek, eğer enflasyon bu tutarın üstünde olursa fark da yansıtılacak. Ayrıca iki yıllık dönemde, çalışanların alışveriş yapması için 800 TL’lik ek kart yüklemesi yapılacak.

TÜM İMKâNLARI SEFERBER ETTİK

Anlaşmanın detaylarını anlatan MESS Başkanı Özgür Burak Akkol, “Süreç boyunca, sektörümüzün ülkemiz sanayisinde oynadığı kritik rolü göz önünde bulundurarak uzlaşma için yapıcı adımlar attık. Yeni nesil sendikacılık anlayışımızla, metal sektörünün çalışma hayatında öncülük ettiğimiz büyük değişimi ve iyileşmeyi daha da ileriye taşımak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz” dedi. Akkol “MESS işçisi, gerek gelir seviyesi ve sosyal hakları, gerekse iş güvencesi bakımından ülkemizde her zaman örnek teşkil etmiştir. Çalışma arkadaşlarımıza yönelik sektörde bir ilk olan tamamlayıcı sağlık sigortası, yine çalışanlarımızın lisede öğrenim gören çocukları için Türkiye’nin kendi alanındaki en büyük burs programı olan “MESS Yarınım” burs programı, üye işyerlerindeki çalışma arkadaşlarımızı geleceğe hazırlayan “Yönümüz Yarın” dijital dönüşüm eğitimlerimiz, aile bütçesine doğrudan katkı sağlayan “MESST” avantaj programımız gibi birçok imkân ve sosyal haklara sahip MESS işçisi, her zaman ayrıcalıklı olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

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KÜMÜLATİF OLARAK % 65.67

Sabaha karşı imzalanan anlaşma sonrası üyelerine seslenen Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak da, son gün yaklaşık 7 saatlik bir müzakereyle bu noktaya gelindiğini belirtti. Anlaşmayla saatlik ücretlere yıllık yüzde 65.67 zam alındığını kaydeden Kavlak, şunları söyledi:

“Ortalama ücretimize yıllık brüt 4 bin 181 lira, nette de, 3 bin 554 lira artış sağlanmıştır. Hepinizin bildiği gibi, biz ilk 6 ay için yüzde 29.57 istemiştik. Bunun 27.44’ünü aldık. İkinci 6 ay herkesin saat ücretine yüzde 30 oranında zam alınmıştır. Enflasyon bu oranın üzerinde gerçekleşirse, yani 32, 34, 36, ne çıkarsa o enflasyon oranı alınacaktır. Yüzde 30’un altında çıkarsa, yüzde 30 alınacaktır. Sosyal hakların birinci yılı için taslağımızın tamamı olan yüzde 35 artış alınmıştır. Sözleşme görüşmelerine, saat 22’den itibaren işkolumuzdaki diğer sendikalar Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş’in genel başkanları ve yöneticileri de katılmıştır. Onlar da bizimle birlikte bu anlaşmaya imza koymuşlardır.

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Gösterdikleri işbirliğinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum.”

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