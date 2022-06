Facebook'taki üst düzey 'istifa'nın perde arkası... Dünyanın en etkili kadınlarından Sheryl Sandberg neden gitti?

Haberin Devamı

Teknoloji dünyası geçtiğimiz hafta Facebook, Instagram ve Whatsapp'ın tepe şirketi Meta'daki görev değişikliği haberiyle sarsıldı. 2008 yılından bu yana "COO" yani günlük operasyonlardan sorumlu tepe yöneticisi olarak görev yapan ve çağımızın en etkili kadınları arasında sayılan Sheryl Sandberg, koltuğunu bıraktığını açıkladı.

14 yıldır CEO Mark Zuckerberg'in sağ kolu konumunda olan Sandberg, haberi bir Facebook paylaşımıyla duyurdu:

"Bu işi 2008 yılında üstlendiğimde, görevimi 5 yıl boyunca sürdürmeyi umuyordum. 14 yıl sonra, hayatımda yeni bir sayfa açma zamanım geldi. Geleceğin ne getireceğinden emin değilim. Ama kadınlar için kritik bu dönemde benim için her zamankinden daha önemli bir hal alan vakfıma ve hayırseverlik çalışmalarıma daha fazla odaklanacağımı biliyorum."

Ardından Bloomberg'e bir açıklama yapan Sandberg, ayrılma kararını zorlukla aldığını ve pozisyonun "dünyadaki en idare edilebilir iş olmadığını" belirtti. Sandberg, bu yaz evlenmeyi planladığını belirterek, eski eşinden olan iki çocuğuna ve nişanlısının üç evladına daha fazla vakit ayırmak istediğini de sözlerine ekledi. Ancak Sandberg'in bu açıklamaları pek de ikna edici bulunmadı.

Peki Silikon Vadisi'nde ses getiren bu ayrılma kararının ardında yatan asıl gerçek neydi? İşte cevabı...

METAVERSE ÇILGINLIĞINDA SANDBERG ORTALARDA YOKTU

Doğrusunu söylemek gerekirse her şey Facebook'un geçen yılki rota değişikliği işe başladı. Facebook'un ya da yeni adıyla Meta Platforms'un, metaverse'e odaklı bir teknoloji şirketi olma hedefini duyurduğu günlerde Sandberg, sürecin neredeyse tamamen dışında kaldı. İki numaralı yöneticisinin Facebook tarihindeki en büyük strateji değişiminde bu kadar sessiz kalması da oldukça dikkat çekti.

Zuckerberg'in bütün ağırlığıyla metaverse'e yüklendiği bir dönemde Sandberg'in ortalarda olmaması şirket içinde soru işaretlerine yol açtı. Madem Zuckerberg bu yöne gitmek istiyordu neden en yakın destekçisi projeden bu kadar uzak duruyordu?

Yakın zamanda şirketten ayrılan bir Meta yöneticisi Insider'a yaptığı açıklamada, "Sheryl'ın metaverse'e olan mesafesi insanların tahmin edebileceğinin dahi ötesindeydi. Yeniden markalaşma sürecinde çok daha önemli bir pozisyonda olmasını bekliyordunuz ama değildi" diye konuştu.

Halihazırda Facebook'ta çalışan ya da geçmişte bu şirkette görev yapmış olan birçok başka kaynak da Insider'a yaptıkları açıklamalarda, Sandberg'in bir süredir şirket içindeki gücünü ve nüfuzunu kaybetmekte olduğunu belirtti.

İsimlerinin gizli tutulmasını isteyen kaynakların dediğine göre, Sandberg birkaç aydır önemli değişikliklerle ilgili yazışmalara dahil edilmiyordu.

Bir kaynak, Sandberg'in şirkette her şeyin sorulduğu kişi olma özelliğini kaybetmeye en az iki yıl önce başladığını belirtti. Birçok kaynak ise sorunun 2016 yılında Donald Trump'ın başa geldiği seçimler sırasında Facebook'un siyasi amaçlarla manipüle edilmesinin ardından Sandberg'in yaptığı açıklamalarla başladığını ifade etti.

Sandberg çoğu zaman Facebook'un yüzü olarak tanınıyordu. Şirketin karıştığı skandallarda da hesap vermek hep ona kalıyordu. Örneğin 2018'de ünlü Cambridge Analytica skandalında Facebook'un rolünü savunan Sandberg, aynı yıl 2016 seçimlerine Rusya'nın müdahalesi konusunda da ABD Kongresi'nde ifade vermişti.

"KALMASI GİTMESİNDEN DAHA ŞAŞIRTICIYDI"

Sandberg çoğu zaman görüntülü toplantılara katılmıyor ya da katıldığında da öncesine kıyasla daha az konuşuyordu. Zuckerberg'in pandemi döneminin önemi bir kısmını seyahatlerde geçirmesi nedeniyle iki yönetici şirkette çok nadir yan yana gelebiliyordu. Bazılarına göre son aylarda olağan cuma toplantılarını bile yapmamaya başladılar. Zuckerberg ve Sandberg'in yönetim anlayışının en önemli unsurlarından biri olan bu toplantılar 10 yılı aşkın süredir her cuma yapılıyor ve saatler sürüyordu.

Yıllarca Facebook'a yatırımlar yapmış olan bir kaynak, "Benim hissiyatıma göre, Sheryl olayı kafasında bitirmişti" diye konuştu.

Bir başka eski üst düzey Facebook çalışanı da Sandberg'in gidişinin uzun zamandır beklenen bir şey olduğunu belirterek, "Bu noktada kalması gitmesinden daha şaşırtıcıydı" ifadelerini kullandı.

Ayrılık kararı Meta tarafından kamuoyuna bir istifa gibi yansıtılmış olsa da yönetici seviyesindeki bir başka çalışan Sandberg'den gitmesinin istendiğinden emin olduğunu vurguladı ve "Kovulmasını beklemiyordum" dedi.

Bir başka çalışan da Sandberg'in gidişinin aylardır planlanmakta olduğunu doğruladı ve "Muhtemelen bu nedenle şirketin büyük hamlelerinde ortalarda görünmüyordu" dedi. Bu kişi aynı zamanda Sandberg'in kamuoyu önünde attığı yanlış adımların bir noktada şirket için altından kalkılamaz bir riske dönüştüğünü söyledi.

Söz konusu yanlış adımlar arasında ABD'de 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınının Facebook üzerinden örgütlenmediğini söylemesi ve yakın zamanda yayımlanan bir habere göre, İngiliz Daily Mail gazetesine eski sevgilisi olan Activision kurucusu Bobby Kotick hakkındaki bir haberi yayımlamaması için baskı yapması ilk akla gelenler.

Yakın zamanda şirketten ayrılan bir direktör, "Saçma sapan şeyler söyleyip durarak şirketin imajını bozdu. Herkes ne zaman gidecek diye merak ediyordu" ifadelerini kullandı.

ABD BAŞKAN YARDIMCILIĞI İÇİN BİLE ADI GEÇİYORDU

Bu durum Sandberg'in bir dönem Facebook ve ötesinde sahip olduğu güç düşünüldüğünde çok büyük bir gerileme. Zira, o dönemde Demokratlar'ın seçim kampanyasında çalışmış bir kaynağın dediğine göre, Hillary Clinton 2016 seçimlerini kazanabilseydi, Sandberg'e bir bakanlık, çok büyük ihtimalle de Hazine Bakanlığı verileceği de kesin gibiydi. Bir başka kampanya çalışanına göre, eğer Michael Bloomberg adaylıktan çekilmiş olmasaydı, Sandberg için başkan yardımcılığı bile oldukça güçlü bir ihtimal olarak dile getiriliyordu. Konuya yakın bir kaynak da Sandberg'in bir dönem Disney CEO'luğu için değerlendirildiğini söyledi.

Sheryl Sandberg'den boşalan COO'luk koltuğuna oturacak isim de belli oldu: 15 yıllık bir Facebook emektarı olan Javier Olivan. Daha önce Meta'da büyümeden sorumlu tepe yöneticisi yani CGO olarak görev yapan Olivan ilk açıklamasında, "Sheryl gibi birinin yerini dolduramazsınız. Bu nedenle ben aynı unvanı taşıyacağım ama rolüm farklı olacak" dedi. Sandberg'in aksine "Meta'nın yüzü olma" gibi bir görevi olmayacağını söyleyen Olivan, perde arkasında çalışacağını, çeşitli ekiplerle işbirliği içinde yeni ürünler geliştirilmesinde rol oynayacağını belirtti. Olivan, CGO olarak Meta'nın Facebook, Messenger, Instagram, ve Whatsapp uygulamalarından sorumluydu ve veri analitiği, kullanıcı deneyimi araştırmaları, içselleştirme, içerik stratejisi ekipleriyle birlikte çalışıyordu. İspanya'da büyüyen Olivan, Navarra Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi'nde eğitim almış bir elektrik ve endüstri mühendisi.

Ancak bunların hiçbiri olmadı çünkü seçimi Trump kazandı. Hatta Adalet Bakanlığı'nın soruşturmasında, Trump'ın zaferinde aralarında Rusya'nın da bulunduğu yabancı aktörlerin Facebook'taki manipülasyonlarının çok önemli bir rolü olduğu ortaya çıktı.

SORUMLULUKLARI BAŞKALARINA DEVREDİLDİ

Sandberg'in günlük operasyondaki yerini kaybetmesinde en önemli etken Marne Levine'in CBO (iş ilişkilerinden sorumlu tepe yöneticisi) görevine getirilmesi oldu. Levine kendisinden beklenenin üzerinde bir performans sergiledi ve reklam verenlerle oldukça iyi ilişkiler kurdu. Daha önce reklam veren ilişkileri Sandberg ile Carolyn Everson'ın alanıydı. Üstelik Everson da CBO koltuğu için adaylardan biriydi. Görevin Levine'e verilmesinin ardından Everson şirketten ayrıldı.

Reklam sektöründen üst düzey bir kaynak, endüstri temsilcilerinin Sandberg'e olan güvenlerinin sarsıldığını belirtti. Buna sebep olarak 2020'deki Facebook reklam boykotunu ve platformun Yeni Zelanda'daki bir silahlı katliamın görüntülerinin canlı yayınlanmasına izin vermesi örneklerini sıralayan kaynak, şahsen yakın olduğu Sandberg'in son dönemde Facebook'un reklam işlerini Marne Levine'e devrettiğini doğruladı.

Sandberg'in 2013'te yayımlanan ve "Sınırlarını Zorla" adıyla Türkçeye de çevrilen kitabı "Lean In" kadınların iş hayatında (ve evde) kendilerini göstermelerine yönelik mesajlarla doluydu. Kitapla aynı ismi taşıyan Lean In Vakfı da kadınlara hedeflerine ulaşmakta destek olunması için çalışıyor.

Ancak buna gelene kadar ki süreçte, Sandberg'in pandemi dönemindeki yokluğu ve şirketle ilgili olumsuz haberlere konu olma potansiyeli dikkat çekiyordu. Reklam sektörü kaynağı, "Bir süredir olan bitene karşı duyarsızlaşmıştı ve pandemi sayesinde saklanmayı becerebiliyordu" diye konuştu.

Insider'a konuşan üç daha alt kademe kaynak ise Sandberg'in liderliğinin bir süredir hissedilmediğini söyledi.

Halihazırda Facebook'ta çalışmakta olan bir kaynak pandeminin ilk zamanlarına kıyasla farklı bir durum olduğunu belirterek, "Herkese açık akışlarında Sheryl'dan çok fazla paylaşım görmüyorsunuz. Bence Sheryl'dan çok Boz'u [CTO Andrew Bosworth'un şirket içindeki lakabı] görüyoruz. Boz'un profili son yıllarda epey yükseldi" ifadelerini kullandı.

