‘Mesleki eğitim sistemi gözden geçirilmeli’

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“Meslek lisesinde 6 çocuk yetiştiriyoruz, bu 6 çocuğun sadece biri mesleğini yapıyor. Yetiştirdiğimiz gençler, hala eğitimini aldığı mesleği yapmıyorsa, sistemimizi gözden geçirmemiz lazım” diyen Avdagiç, istihdam konusunda Mesleki Eğitim Merkezleri’nin(MESEM) önemine dikkati çekti.

İTO Başkanı Avdagiç, konvansiyonel lise eğitiminden ziyade çocukların eski çırak-kalfa-usta sürecine tekrar girilmesini sağlayan ve haftada bir gün okul, 4 gün iş yerlerinde çalışmasına imkan veren MESEM’lerin rolüne vurgu yaptı. Avdagiç, “MESEM sistemi iş dünyasının beklentilerine uygun ve bazı küçük düzenlemelerle daha da verimli hale getirilebilir. Avrupa’da meslek liselerini bitirenlerin yüzde 50-55’i bitirdiği bölümde çalışıyor, Türkiye’de ise bu oran yüzde 16 gibi düşük bir seviyede” dedi.

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NEGATİF ALGI DEĞİŞMELİ

Bir taraftan daha çok genci MESEM sürecine yönlendirirken, gençlerin de piyasanın ihtiyaç duyduğu elemanlar halinde yetişip, hayata asılmaları gerektiğini ifade eden Avdagiç, hükümetin mesleki eğitime yönelik önemli teşvikler çıkardığını hatırlattı. Avdagiç, “Mezun oldukları alanda İşbaşı Eğitim Programı’na katılan mesleki ve teknik eğitim mezunlarına ödenen cep harçlığının günlük tutarı 654 liradan, 850 liraya yükseltildi” diye konuştu.

Üniversite ve mesleki eğitimin birbiri ile rekabet eden alternatifler olmaması gerektiğini söyleyen Avdagiç, “İsveç’te toplantıda bir profesör ile beraberdik. Ailelerden konu açıldı. ‘Benim oğlum çok iyi taş ustası’ dedi. Üniversite profesörü, oğlunun ne kadar iyi taş ustası olduğunu anlatıyor. Bu kompleksi atmamız lazım. En büyük statü, meslek sahibi olmanın bizatihi kendisidir. Mesleklerin kendi içinde statü ve prestij sıralaması olamaz. Bunu gençlerimize öğretmeli, bu algıyı oluşturmalıyız. Çocuğumuz yüksek öğrenimde okuyorsa zaten önü açık, 200’ün üzerinden üniversite var. Üniversite ve mesleki eğitim, yetkin personel yetiştirilmesi konusunda birbirlerine zarar veren yapılar olmamalı” şeklinde konuştu.