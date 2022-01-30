Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci sayısı 1 ayda yüzde 70 arttı

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda yapılan yeni düzenleme ile mesleki eğitim merkezine kayıt yaptıran bir öğrenci, okuduğu sırada aylık yaklaşık 1275 lira ücret alıyor.

Üç yılın sonunda kalfa olanların ücreti, 2 bin 125 liraya yükseliyor. Bu ücretlerin tamamı devlet tarafından ödeniyor. Ayrıca tüm öğrenciler, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı da sigortalanıyor. Mesleki eğitim merkezi mezunlarının yaklaşık yüzde 88'i istihdama katılmış durumda. Bu merkezlere kayıt yaptırmak için yaş sınırlaması olmaması da büyük avantaj oluşturuyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Mahmut Özer, Mesleki Eğitim Kanunu'nda yapılan düzenlemenin mesleki eğitim merkezlerini güçlendirerek işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesinde yeni bir dönem başlattığını belirtti.

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'ÖĞRENCİ SAYISI, DAHA ÇOK ARTACAKTIR'

Mesleki eğitimde ilk kez hem gençler hem de işveren için cazip bir mekanizma oluşturulduğunu, bunların Türkiye'de istihdamı artıracak tarihi bir adım niteliğinde olduğunu belirten Özer, şunları kaydetti:

"Mesleki Eğitim Kanunu'ndaki düzenlemenin sağladığı yeni avantajlar, öğrenci sayılarına hemen yansıdı. Bir ay gibi kısa sürede öğrenci sayısı yüzde 70 arttı. Mesleki eğitim merkezlerinin sunduğu imkanları tanıtmak için kapsamlı bir çalışma başlattık. Kamu spotları hazırladık. Spotlar yayımlanmaya başladı. Ayrıca tüm illerde il yöneticilerimiz ve mesleki eğitim merkezindeki arkadaşlarımız mesleki eğitimi ve imkanlarını tanıtmak için yoğun çaba sarf ediyorlar. İllerde sanayi ve ticaret odalarına, sektör temsilcilerine ve ailelere mesleki eğitim merkezlerini tanıtıyorlar. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda öğrenci sayısı, daha çok artacaktır. Mesleki eğitim merkezlerinin hem insan kaynağımızın niteliğinin artmasında hem de özellikle genç işsizliğin azaltılmasında çok önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Bu sürece büyük emek veren çalışma arkadaşlarıma ve 81 il yöneticilerimize teşekkür ediyorum."