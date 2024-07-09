Meslek lisesi mezunlarının ücretlerine yeni düzenleme

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında ‘Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunlarına Sağlanan Teşvikler ve Öğrencilere Yönelik Devlet Katkıları’ protokolü imzalandı. Ankara’da düzenlenen imza töreninde konuşan Işıkhan, imzalanan işbirliği sayesinde mesleki ve teknik eğitim alanında daha etkili uygulamaların geliştirileceğine inandığını söyledi. Bu kapsamda kurulan çalışma komisyonuyla ilk etapta 7 meslek alanı belirlendiğini dile getiren Işıkhan, “Meslek liselerini tamamlayan ve İşbaşı Eğitim Programına katılan gençlere asgari ücretten yüzde 30 daha fazla tutarda cep harçlığı veriyoruz. Meslek lisesi mezunlarımız, eğer mezun oldukları alanda İşbaşı Eğitim Programına katılırlarsa alacakları cep harçlığının günlük tutarı, 654 liradan 850 liraya yükseliyor. Bu uygulama, mezunlarımızın kendi alanlarında iş hayatına katılmaları ve daha kolay iş bulabilmeleri noktasında önemli bir destek” dedi.

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MESLEKİ EĞİTİMİN AYRICALIĞI OLACAK

Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, değişen dünyada meslek tanımlarının yeniden şekillendiğini belirterek bakanlık tarafından bununla ilgili politika önerileri hazırlandığını söyledi. Bu önerilerin hafta içinde yayınlanmasını beklediğini dile getirdi. Ayrıca konuşmasında mesleki ve teknik eğitim alan öğrencilerin farklı nedenlerle iş hayatına atılmadığını da belirten Bakan Tekin, şunları söyledi:

“Ana sıkıntılarımızdan biri mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarımızdan eğitim alan çocuklarımızın çalışmayı tercih etmemesiydi. Yani dört yıl boyunca eğittiğimiz gençlerimiz farklı nedenlerle iş hayatına girmeyi pek istemiyor. Çocuklarımızın eğitim gördükleri alanda sektörde istihdam edilmeleri için bir dizi çalışma yaptık. Bunlardan biri de düzenlenen bu protokol töreni. 7 alanda 537 meslek hakkında liselerimizde eğitim alan çocuklarımız, sektörde istihdam edildiklerinde asgari ücretin yüzde 30’unun üzerinde bir zam alacak. Yani bu gençlerimiz yaklaşık 22 bin lira civarında ücrete sahip olacak. Mesleki eğitim alan kişilerin sektörde istihdam edilirken bir ayrıcalığa sahip olması adına bu rakam çok önemli. Hem de işverene ilave bir külfet getirmeksizin bunun sağlanmış olmasını oldukça değerli buluyorum.

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‘HERKESİN BİR MESLEĞİ OLSUN’

Değişen dünya ve bununla birlikte farklılaşan meslek tanımlarına çabuk adapte olmalıyız. Bunu yapabilmek için Bakan Yardımcımız Kemal Şamlıoğlu’nun başında olduğu bir ekip Türkiye’yi il il dolaşıp sahada nelere ihtiyaç duyduğumuzu araştırdı. Ardından meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileriyle konuşup politika önerileri çıkardı. Bu önerilerle hafta içinde yayınlanmasını beklediğimiz ‘mesleki ve teknik eğitim politika belgesi’ni hazırladık. Bu belgede sahadan topladığımız beklentilere çok ciddi cevap verecek düzenlemeler var. Mottomuz, ‘herkesin bir mesleği olsun’. Buradan hareketle tüm ortaokullarda zanaat atölyesi kurulmasından başlayıp mesleki ve teknik eğitimde sektöre entegre pansiyonlu okulların açılmasına kadar bir dizi adımı atmak istiyoruz.”