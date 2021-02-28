Meslek liseleri ihracata başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), mesleki eğitimde üretim kapasitesini arttırmak için son yıllarda önemli yatırımlar yaptı. Yapılan bu yatırımlarla güçlenen mesleki eğitim, koronavirüs salgını ile mücadele günlerinde 81 ilde ve tüm ilçelerde halkın acil ihtiyaç duyduğu maskeden dezenfektan malzemelerine, tek kullanımlık önlük ve tulumdan yüz koruyucu sipere kadar çok sayıda ürünü üretti. Bu liselerde, daha sonra solunum cihazından maske makinesine kadar çok sayıda cihaz da başarılı bir şekilde üretildi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, mesleki eğitimde ‘eğitim-üretim-istihdam’ çevrimini güçlendirmeye yönelik attıkları adımların meyvelerini verdiğini görmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.



GELİR YÜZDE 100 ARTTI

Meslek liselerinde 2018’in sonundan itibaren döner sermaye kapsamında yapılan üretimlerin kapasitesini ve çeşitliliğini artırma yönünde okullara yaptıkları desteklerin sonuç verdiğine işaret eden Özer, şu bilgileri verdi: “Son iki yılda bu kapsamda yapılan üretimlerden elde edilen gelir 2018 yılındakine göre yüzde 100 arttı ve 500 milyon lira bandına ulaştı. Bu yüzde 100’lük artış 2020 yılında koronavirüs salgını nedeniyle daha önce üretim yapılabilen çoğu üretim kaleminde üretim yapılamamasına rağmen sağlandı. Bu durum potansiyelimizin çok daha fazla olduğunu gösteriyor.

Koronavirüs salgını ile mücadelede ihtiyaç duyulan ürünleri üreterek ülkenin ihtiyaçlarının karşılamasına katkı veren meslek liseleri talep üzerine ilk kez yurtdışına da ihracat yapmaya başladı. Bu kapsamda 6 ilimizde bulunan meslek liselerimiz salgın ile mücadele kapsamında ürettikleri ürünleri, Avrupa’da 6 farklı ülkeye ihraç etti. Meslek liselerinin ürünlerini ihraç ettiği ülkeler Bulgaristan, Hollanda, İngiltere, Çekya, Belçika ve Fransa oldu.”