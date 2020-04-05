Mesire yerlerine bungalov ayarı

Mesire yerlerindeki konaklama ünitelerinin tamamının bungalov şeklinde düzenlenebileceği; ancak bu durumda bungalov ünitelerinin sayısının 30’u geçemeyeceği vurgulandı. Dün Resmi Gazetede “Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlandı. Bu yönetmelikle birlikte 31 Mayıs 2019’da yürürlüğe konulan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte yeni düzenlemelere gidildi. Daha önce kamping alanlarının standartlarını belirleyen yönetmelik, bu kez mesire yerlerindeki tesislerin de niteliklerini ortaya koydu. Değişiklikte “Konaklama amaçlı mesire yerleri”, “orman rejimine tabi olan, konaklamak mesire yeri olarak tahsisli kamu taşınmazı üzerinde yer alan” tesisler olarak tanımlandı. Buradaki konaklama ünitelerinin tamamının bungalov şeklinde düzenlenebileceği, ancak bu durumda bungalov ünitelerinin sayısının 30’u geçemeyeceği vurgulandı.