Mesire yerleri 1 Haziran'da açılıyor

Uzun süredir evlere kapanan vatandaşların merakla beklediği haber Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. Normalleşme adımları kapsamında Türkiye genelindeki park, bahçe, plaj, milli parklar ve mesire yerleri 1 Haziran’da kapılarını açıyor.

Ekonomiye 800 milyon TL katkı

Sosyal mesafe kuralı çerçevesinde vatandaşları yeniden doğaya kavuşturacaklarından bahseden OGM Genel Müdürü Karacabey, “Orman Genel Müdürlüğü olarak yaptığımız çalışmalarla 2002 yılında 92 olan mesire yeri sayısını günümüzde 1538 adete ulaştırdık. Doğa sevgisini kazandırma ve ormanları koruma bilincini aşılama bakımından büyük önem taşıyan mesire alanları, ayrıca 30 bin kişiye istihdam sağlaması ve ulusal ekonomiye 800 milyon TL katkı sunması bakımından da büyük önem taşıyor. Ayrıca mesire yerleri içerisinde bulunan yöresel ürün satış yerleri sayesinde de vatandaşlarımız evlerinde ürettikleri ürünleri satarak hem kendi ekonomilerine hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor” diye açıkladı.