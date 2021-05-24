Son Güncelleme:
Mesire yeri işletme hakkı 20 yıllığına kiraya verilecektir
Çatalca Orman İşletme Müdürlüğü, Fındıkdere B Tipi Mesire Yeri işletme hakkının 20 yıllık süre ile kapalı zarf teklif usulü kullanma hakkının kiralamak için ihaleye çıkıyor.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Teklifler, 10/06/2021 Perşembe günü saat 10:00 a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, idarenin adresindeki İhale Komisyonu Başkanlığı’na teslim edilecek.
İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ
Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara