Mesafeleri ortadan kaldırdı

Geçtiğimiz yılın eylül ayında, tamamen yeniledikleri Akbank Mobil’i müşterilerin hizmetine sunduklarını belirten Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, “Akbank Mobil’in merkezine ‘müşteri deneyimi’ni ve ‘tasarım’ı koyduk. Bunların temelinde sosyalleşmeye olanak sağlayan, yapay zeka ile müşterilerimizin büyük verisini kendileri için kişiselleştirilmiş bir şekilde anlamlı kılan, ihtiyaçlarına uygun doğru çözümleri sunan bir yapı kurgulamaya büyük özen gösterdik. Amacımız, teknolojinin ve finansal hizmetlerin karmaşıklığını, son derece yalın bir deneyim ile müşterilerimize sunmak” şeklinde konuştu.



Akbank Mobil’in yepyeni bir görsel tasarıma kavuştuğunu dile getiren Yüce, “Yeni görünümümüzle birlikte müşterilerimizde daha modern, sade, rahat ve samimi bir his yaratmayı hedefledik. Tasarıma sadece görsel bir dönüşüm olarak bakmadık. Akışları yeniden tasarladık, tasarlamaya devam ediyoruz. Müşterilerimizin bugünlerini, yarınlarını ve finansal refahlarını iyileştirerek akıllı para yönetimi yapacakları servis tasarımlarını oluşturuyoruz. Finansal ürün ve işlemlerle olan ilişkilerini yeniden tanımlıyoruz. Mobil uygulamamızın dilini de değiştirdik. Mesafeleri, formaliteleri kaldırdık. Daha samimi ve içten, müşterisi ile onun dilinden konuşan, hayata dair bir bankacılık dili yarattık. Bu dili daha da geliştirme yolunda adımlar atıyoruz” diye konuştu.

‘Kişiselleştirilmiş akıl ekledik’

Akbank Mobil’e kişiselleştirilmiş bir akıl eklediklerini anlatan Burcu Civelek Yüce, şunları söyledi: “Uygulamaya giren müşterilerimiz artık tamamen kendilerine ait yepyeni bir iletişim alanıyla karşılaşıyor. Onların finansal kararlarına destek olan, kişiselleştirilmiş içgörüler, akıllı ipuçları sunan bir alan. Burada aylık, haftalık nakit akış özetleri, harcama iadesi bilgileri, haftalık nakit akışı öngörüsü ve kredi kartı harcama analizleri, birikimlerine daha rahat yön vermelerini sağlayacak ipuçlarının da olduğu, müşterilerimize günlük hayatlarında araştırmak, hesaplamak için vakit harcamaları gereken içgörüleri, doğru zamanda yalın bir şekilde sunuyoruz. Büyük veri, onu işleyip anlam üretince gerçek ifadesini buluyor. İşte Akbank Mobil’deki bu kişiye özgü yeni alanda müşterilerimize, kendi büyük verilerini anlamlı bir şekilde sunuyoruz.”