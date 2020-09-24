Mesafe artıyor, maliyet azalıyor

Dünyanın en değerli otomobil markası konumuna yükselen Tesla, hisse bölünmesi açıklamasından bu yana değer kaybetmeye devam ederken ertelenen hissedarlar buluşmasında önemli açıklamalar yapıldı. İnternet üzerinden canlı yayınlanan organizasyonda konuşan CEO Elon Musk, bundan yaklaşık 5.5 ay kadar önce Hürriyet Ototekno sayfasında detaylarını verdiğimiz ‘milyon millik pil’ teknolojisinin yanı sıra pillerin ve pil hücrelerinin maliyetlerinin düşeceğine dair açıklamalar yaptı.

25 BİN DOLAR OLACAK

2010 yılında 1000 dolar seviyelerinde olan, 2012’de 700 dolara, 2015’de de 400 dolara kadar inen pil hücrelerinin maliyetinin kilovat saat başına 100 doların altına düşeceğini vurgulayan Musk bu sayede araç fiyatlarının 25 bin dolar seviyesine geleceğini belirtti. Bu sayede Tesla gibi dünyanın önde gelen elektrikli otomobil üreticilerinin içten yanmalı araç üreticileri karşısındaki en büyük dezavantajı olan yüksek fiyatlar da ortadan kalkmış olacak. Bu büyük fiyat gelişmesinin en geç 3 yıl içerisinde gerçekleşeceği vurgulanıyor.

HAYAL KIRIKLIĞI

Tesla CEO’su Elon Musk’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı “Pil Günü etkinliği aklınızı başınızdan alacak!” açıklamasına rağmen beklentilerin altında kaldı. Pil Günü etkinliğinde açıklanan yeniliklerin mayıs ayında basına sızmış olması dolayısıyla bir devrim olarak nitelendirilen bu yenilikler hissedarlarda beklenen büyük heyecanı yaratma konusunda yetersiz kaldı. Yapılan yorumlar ışığında bilinmeyen yepyeni bir bilginin verilmediği söylenirken Tesla hisseleri bütün bu açıklamalara rağmen değer kaybına da devam etti.

50 MİLYAR DOLAR DEĞER KAYBI

Amerikalı elektrikli otomotiv üreticisinin borsada yükselişinin çok hızlı gerçekleşmesi ile birlikte özellikle Amerikan borsasında hisse değerlerinin ederinin üzerinde olduğuna dair açıklamalar gelmişti. Şu anda ise her ne kadar diğer tüm otomotiv üreticileri değer kaybederken Tesla halen yüksek bir konumda yer alsa da, kaybettirmeye devam ediyor. ‘Pil Günü’nün ardından açıklanan yeniliklerle birlikte değer kazanması beklenen marka, 20 milyar dolar değer kaybına uğrayarak yine şaşırttı. Musk ve diğer Tesla yöneticilerinin yeni pil ve üretim stratejilerini sunmaları üzerine, markanın piyasa değeri salı günü sadece iki saat içerisinde yüzde 5.6 değer kaybederek 20 milyar dolar düştü. Bundan saatler sonra yüzde 6.9 daha düşüş ile elektrikli otomotiv devi toplam 50 milyar dolarlık değer kaybı yaşadı.

İZLEYİCİLER ARAÇ İÇİNDE TAKİP ETTİ

Tesla'nın en önemli günlerinden bir tanesi olan ve geçtiğimiz dönemde yapılması planlanmasına karşın ertelenen ‘Pil Günü’ etkinliğinde hissedarlar bir araya geldi. Bu büyük organizasyonda açıklanan önemli gelişmelerin yanı sıra Elon Musk’ın konuşması sırasında renkli görüntüler de ekrana geldi. Koronavirüs önlemleri kapsamında bu özel güne gelen misafirler araçları içerisinde yer aldı. Tüm katılımcıların, sahnede konuşma yapan Elon Musk’ı Tesla araçlarının içerisinden takip ettiği buluşmada konuşma esnasında alkış yerine korna sesleri duyuldu.