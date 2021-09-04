MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriMersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü çarşı merkezde bulunan 97 m² taşınmaz 3 yıllığına kiraya verilecek
GeriEkonomi Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü çarşı merkezde bulunan 97 m² taşınmaz 3 yıllığına kiraya verilecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 04.09.2021 - 12:54 | Son Güncelleme:

Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü çarşı merkezde bulunan 97 m² taşınmaz 3 yıllığına kiraya verilecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü çarşı merkezde bulunan 97 m² taşınmaz 3 yıllığına kiraya verilecek

Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü çarşı merkezde bulunan 97 m² taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca açık arttırma şeklinde ihale edilerek 3 (üç) yıllığına kiraya verilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre isteklilerin Mersin Üniversitesi’ne kira, elektrik, su vb. borcu bulunmayacaktır.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi