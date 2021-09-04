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Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü çarşı merkezde bulunan 97 m² taşınmaz 3 yıllığına kiraya verilecek
Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü çarşı merkezde bulunan 97 m² taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca açık arttırma şeklinde ihale edilerek 3 (üç) yıllığına kiraya verilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre isteklilerin Mersin Üniversitesi’ne kira, elektrik, su vb. borcu bulunmayacaktır.
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