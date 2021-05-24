Son Güncelleme:
Mersin Üniversitesi 35 öğretim üyesi alıyor
Mersin Üniversitesi'nin ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre profesör ve doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığı’na, doktor öğretim üyesi kadrosu için ise ilgili fakülte dekanlıklarına ve yüksekokul müdürlüklerine şahsen veya posta ile başvurulması gerekmektedir.
İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ
Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara