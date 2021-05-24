Mersin Üniversitesi 35 öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre profesör ve doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığı’na, doktor öğretim üyesi kadrosu için ise ilgili fakülte dekanlıklarına ve yüksekokul müdürlüklerine şahsen veya posta ile başvurulması gerekmektedir.

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