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Ekonomi
Haber Giriş: 15.01.2021 - 10:46 | Son Güncelleme:

Mersin Üniversitesi 12 sözleşmeli personel alacak

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Mersin Üniversitesi 12 sözleşmeli personel alacak
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Mersin Üniversitesi Rektörlüğü bünyesine, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğinde istihdam edilmek üzere toplam 12 adet Sözleşmeli Personel alınacak.

Hemşire, Psikolog, Röntgen Teknisyeni, Sağlık Teknikeri alanlarında yapılacak personel alımı için son başvuru tarihi 29 Ocak 2021.

Başvuruda istenilen genel ve özel şartların yanı daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

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