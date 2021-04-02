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Mersin Mezitli'de 54 adet konut kura ile satışa sunuluyor
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Mersin'in Mezitli ilçesinde alt gelir grubuna yönelik 54 konut kura çekim ile satış sunuluyor.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 2+1 özellikte olan konutların fiyatları ₺143.215 - ₺220.806 arasında olup başvuru için 1000 TL T. Halk Bankası A.Ş'ye yatırılması gerekiyor.
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