Mersin Mezitli'de 54 adet konut kura ile satışa sunuluyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 2+1 özellikte olan konutların fiyatları ₺143.215 - ₺220.806 arasında olup başvuru için 1000 TL T. Halk Bankası A.Ş'ye yatırılması gerekiyor.

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