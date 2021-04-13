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Ekonomi
Haber Giriş: 13.04.2021 - 13:38 | Son Güncelleme:

Mersin Büyükşehir Belediyesine ait 34 adet dükkan kiraya verilecektir

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Mersin Büyükşehir Belediyesine ait 34 adet dükkan kiraya verilecektir

Mülkiyeti Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait, Mersin İli muhtelif İlçelerinde bulunan 34 adet taşınmaz açık teklif usulü ile ayrı ayrı kiraya verilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale Akdeniz İlçesi, Çankaya Mahallesi Atatürk Caddesi No:19 (Taş Bina) Mersin Büyükşehir Belediyesi zemin kat toplantı salonunda yapılacak.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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