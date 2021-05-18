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HaberlerEkonomi HaberleriMersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait 20 adet arsa ve tarla ile 1 adet dükkan ihale ile satılacak
GeriEkonomi Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait 20 adet arsa ve tarla ile 1 adet dükkan ihale ile satılacak
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Ekonomi
Haber Giriş: 18.05.2021 - 13:41 | Son Güncelleme:

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait 20 adet arsa ve tarla ile 1 adet dükkan ihale ile satılacak

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Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait 20 adet arsa ve tarla ile 1 adet dükkan ihale ile satılacak

Mülkiyeti Mersin Büyükşehir'e ait olan ve Silifke, Gülnar, Mut ve Gülnar'da bulunan 20 adet arsa ile 1 adet dükkan açık teklif usulü ile satılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecek.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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