Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait 20 adet arsa ve tarla ile 1 adet dükkan ihale ile satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecek.

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