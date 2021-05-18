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Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait 20 adet arsa ve tarla ile 1 adet dükkan ihale ile satılacak
Mülkiyeti Mersin Büyükşehir'e ait olan ve Silifke, Gülnar, Mut ve Gülnar'da bulunan 20 adet arsa ile 1 adet dükkan açık teklif usulü ile satılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecek.
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