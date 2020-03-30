Merkez’in elinde güçlü araç setleri var

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş, Türkiye ekonomisinin dinamik yapısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecini göreceli olarak en az hasarla ve kısa sürede atlatan ekonomilerden biri olacağını söyledi. Özbaş, “Dengelenme sürecinde elde edilen kazanımlar sayesinde Türkiye ekonomisi bu sürece dirençli bir şekilde girdi” derken, salgının yayılma hızının düşmesiyle birlikte Türkiye ekonomisinin hızla toparlanmaya başlayacağına dikkat çekti.

EKONOMİ SÜRECE DİRENÇLİ GİRDİ

Özbaş, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Mart ayı ile birlikte öncelikle dış ticaret, turizm, taşımacılık ve bağlantılı sektörlerin etkilenmeye başladığını görüyoruz. Ocak-şubat aylarındaki güçlü seyir nedeniyle ilk çeyrek genelinde yüksek oranlı büyüme bekliyoruz” diye konuştu.

GEÇİCİ OLDUĞUNU UNUTMAMALIYIZ

Özbaş, salgının süresi ve olası etkilerin büyüklüğüne ilişkin geniş bir veri seti kullanarak etkileri sağlıklı bir şekilde ölçmeye çalıştıklarını kaydetti. Yüksek frekanslı veriler incelendiğinde mart ayının ilk yarısında kartla yapılan harcamalar içerisinde süpermarket harcamalarının belirgin bir şekilde artarken, hava yoluyla ulaşım harcamalarında düşüş görüldüğünü belirten Özbaş, seyahat harcamaları dışında tüketimde henüz belirgin bir zayıflama sinyali almadıklarını vurguladı. Özbaş, ancak dış ticaret tarafında, sınır kapılarındaki kısıtlamalarla beraber ihracat ve ithalat üzerinde etkiler görmeye başladıklarını söyledi.

TALEP ZAYIFLAMASI İHRACATTA BELİRLEYİCİ

Günlük verilere göre mart ayı ihracat ve ithalatında Avrupa ve komşu ülkeler geneline yayılan bir zayıflama görüldüğünü ifade eden Özbaş, şunları kaydetti: “Avrupa’daki yavaşlamanın yanı sıra salgın hastalık ve düşen petrol fiyatları kaynaklı olarak Ortadoğu ve Rusya ekonomilerindeki talep zayıflaması Türkiye’nin ihracatı üzerinde doğrudan belirleyici olacak. Bu sürecin geçici olduğunu unutmamalıyız. Salgının yayılma hızının düşmesiyle birlikte Türkiye ekonomisinin hızla toparlanmaya başlayacağını göreceğiz. Yapılan bazı kötümser tahminlerin aksine bizim tahminlerimiz büyüme rakamlarında dramatik bir düşüşe işaret etmiyor. Türkiye ekonomisi, dinamik yapısıyla bu süreci göreceli olarak en az hasarla ve kısa sürede atlatan ekonomilerden biri olacaktır.”

HIZLI KARAR ALMA ETKİLİ UYGULAMA

Oğuzhan Özbaş, durumun geçici olduğunun tekrar altını çizerek, “Bu süreçte Merkez Bankası olarak hızlı karar alma ve alınan kararları etkili bir şekilde uygulama imkanına sahibiz. Merkez Bankası’nın elinde son derece geniş ve etkili bir araç seti var, bunları güçlü ve hızlı bir şekilde kullanıyoruz ve gerektikçe kullanabilecek durumdayız” dedi.

CARİ DENGE ILIMLI SEYREDECEK

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Özbaş, “Koronavirüs salgınının, ihracat ve ulaşım kanalıyla turizmi yavaşlatacağını düşünerek gelecek aylarda cari dengede nasıl bir seyir bekliyorsunuz” sorusu üzerine şu değerlendirmelerde bulundu: “Ocak-şubat döneminde ihracatta süregelen istikrarlı artışa rağmen yurtiçi talepteki toparlanmaya bağlı olarak ithalat kaynaklı bir miktar bozulma görülüyor. Mart ayında ise ihracat ve turizm gelirlerinde belirgin bir yavaşlama yaşanması kaçınılmaz gözüküyor. Ancak küresel iktisadi faaliyette gözlenen sert yavaşlama, başta ham petrol olmak üzere emtia fiyatlarının keskin bir şekilde gerilemesine yol açtı. Bu gelişmeleri göz önüne alarak yılın genelinde cari dengenin nispeten ılımlı seyredeceğini öngörüyoruz.”