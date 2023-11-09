Merkez'in brüt rezervleri arttı

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Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 3 Kasım itibarıyla 1 milyar 532 milyon dolar arttı. Net rezervlerde ise 404 milyon dolarlık düşüş yaşandı.

Verilere göre, bir önceki hafta 82 milyar 412 milyon dolar olan brüt rezervler 83 milyar 944 milyon dolara çıktı.

ALTIN REZERVLERİ YÜKSELDİ

Altın rezervleri 44 milyar 148 milyon dolardan 44 milyar 476 milyon dolara çıkarken, toplam rezervler 126 milyar 560 milyon dolardan 128 milyar 420 milyon dolara geldi.

Bir önceki hafta 25 milyar 145 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 24 milyar 741 milyon dolara yükseldi.