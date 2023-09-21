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Merkez'in brüt rezervi yılın zirvesinde

Güncelleme Tarihi:

#Merkez Bankası#Döviz#Rezerv
Merkezin brüt rezervi yılın zirvesinde
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2023 14:37

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın brüt rezervleri bu yıl ilk kez 80 milyar doları aştı.

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Merkez Bankası'nın rezervlerinde artış hareketi devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası brüt rezervleri 15 Eylül itibarıyla 788 milyon dolar, net rezervleri 1,31 milyar dolar artış gösterdi.

Merkez'in verilerine göre bir önceki hafta 79 milyar 271 milyon dolar olan brüt döviz rezervleri, 80 milyar 59 milyon dolara yükseldi. Böylece bu yıl brüt rezervler ilk kez 80 milyar doların üzerine çıktı.

ALTIN REZERVLERİ DE YÜKSELDİ

Altın rezervleri 41 milyar 374 milyon dolardan 41 milyar 555 milyon dolara, toplam rezervler 120 milyar 645 milyon dolardan 121 milyar 515 milyon dolara çıktı.

Bir önceki hafta 16 milyar 278 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 17 milyar 588 milyon dolara yükseldi.

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#Merkez Bankası#Döviz#Rezerv

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