Merkezi Kayıt Kuruluşu iki yeni endeks yayınlanmaya başladı

MKK'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, söz konusu endekslerin Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem gören şirketlerin kar ve cirolarındaki değişimlerin toplu olarak ve sektörel bazda hazırlanmış endekslerle takip etme imkanı sağlayacağı, böylece tek grafikle toplam kar ve ciro analizlerinin yapılabileceği, sektörel trendlerin kolayca takip edilebileceği belirtildi.

KAP Kar Endeksi ve KAP Ciro Endekslerine, Veri Analiz Platformu'nun (VAP) Endeksler sayfasından erişilebileceği kaydedilen açıklamada, "KAP Kar Endeksi ve KAP Ciro Endeksleri, KAP 4.0’a geçiş yapılan 2016 yılının sonundan 2020 3. çeyrek finansal raporlarına kadar olan dönemi kapsıyor. 4. çeyrek finansal raporlama dönemi sonrası 2020 yılı veri setinin tamamlanmasıyla birlikte ilk güncelleme 25 Mart 2021 tarihinde gerçekleşecek. Güncellemeler 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemlere ilişkin finansal raporların KAP’a son gönderim tarihini takip eden 10. işgünü yayınlanacak." ifadelerine yer verildi.

KAP KAR ENDEKSİ

Açıklamada, Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem gören tüm şirketlerin pazar ayırımı yapılmaksızın KAP Kar Endeksi kapsamında yer alacağı vurgulanarak, ana endeksin yanı sıra Sınai, Mali, Hizmetler ve Teknoloji sektörünü kapsayan dört ayrı KAP Kar Endeksi ile sektörel kar trend analizlerinin yapılabileceği ifade edildi.

KAP CİRO ENDEKSİ

KAP Ciro Endeksi’nde ise Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem gören şirketlerden "Mali Kuruluşlar" sektöründe yer alan, "Holdingler ve Yatırım Şirketleri" dışındaki şirketlerin (bankalar, sigorta şirketleri, finansal kiralama ve faktoring şirketleri, aracı kurumlar, yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları) kapsam dışında bulunduğu bildirilen açıklamada, Sınai, Hizmetler ve Teknoloji sektörüne özel KAP Ciro Endekslerinin de ana endekse ilave olarak hesaplanacağı aktarıldı.

KAP ENDEKSLERİ HESAPLAMA YÖNTEMİ

Açıklamada, KAP Endekslerinin nominal endeksler olduğu, her çeyrek dönem için, ilgili çeyrek döneminden geriye doğru son bir yıllık karların/hasılatların toplamının, baz dönem düzeltilmiş karların/hasılatların toplamına bölünüp 100 ile çarpılarak hesaplandığı belirtildi.

Baz dönemin ise 2016 yıl sonu olduğu kaydedilen açıklamada, endeks başlangıç değerinin 100 olarak belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, endeks hesaplamalarında sadece, Sermaye Piyasası Kurulu finansal raporlama tebliği kapsamında düzenlenerek KAP’ta açıklanan finansal tablolardaki kar/hasılat rakamlarının kullanılacağı aktarıldı.

Hesaplama yapılan dönem ile karşılaştırma yapılan dönem arasında, kapsamda yer alan şirketler açısından fark olduğunda, söz konusu şirketlerin karlarının/hasılatlarının toplam dönem karına/hasılatına pozitif/negatif etkisi baz değerin düzeltilmesi yoluyla giderilerek endekslerin sürekliliğinin sağlandığı bilgisi verilen açıklamada, endekslerine ilişkin her türlü soru için kapdestek@mkk.com.tr adresinden MKK Yatırımcı ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri Direktörlüğü’ne ulaşabileceği de hatırlatıldı.