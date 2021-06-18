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Ekonomi
Haber Giriş: 18.06.2021 - 20:42 | Son Güncelleme:

Merkezi Finans ve İhale Birimi Seçme ve Giriş Sınavı İlanı

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Merkezi Finans ve İhale Birimi Seçme ve Giriş Sınavı İlanı

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimine alınacak 15 adet Uzman Personel pozisyonu için 02-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında Seçme ve Giriş Sınavı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre başvurular isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden en geç 16 Temmuz 2021 günü mesai saati sonuna kadar yapılabilecek.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

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