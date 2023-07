Merkez’e Boğaziçi damgası... İşte Hafize Gaye Erkan’ın yeni ekibi

Haberin Devamı

Merkez Bankası’na yapılan üç atamaya Boğaziçi Üniversitesi damgasını vurdu. Piyasanın da yakından tanıdığı isimler Merkez Bankası başkan yardımcılığına getirildiler. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzası ile dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan kararda Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın yardımcılığına atanan üç ismin de kendisiyle aynı üniversiteden olması dikkat çekti. Osman Cevdet Akçay Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi, Hatice Karahan Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Fatih Karahan da Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun.

OSMAN CEVDET AKÇAY

PİYASANIN TANIDIĞI İSİM









Merkez Bankası başkan yardımcılığına atanan Osman Cevdet Akçay piyasada tanınan isimlerden. 1961 yılında Trabzon’da doğan Akçay, 1983 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu. Kariyerinin önemli bölümünde Amerika’da bu alanda akademisyen olarak dersler verdi. The City University of New York’ta 1990 yılında ekonomi yüksek lisansı, 1992’de de doktora derecesini aldı. Çalışma hayatına 1985’te yine aynı üniversitede doktora asistanı olarak başlayan Akçay, 1986-1990 yılları arasında Hunter College ve Baruch College’da öğretim görevlisi, 1990-1991 yıllarında Manhattan College, New York’da misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. 1992’de Türkiye’ye dönen Akçay’ın tercihi yine Boğaziçi Üniversitesi oldu. Doçentliğini Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünde alan Akçay, 2001’de Koç Üniversitesi’ne tam zamanlı öğretim üyesi olarak geçti. 2009’a kadar öğretim üyeliğinin yanı sıra Koçbank ve ardından Yapı ve Kredi Bankası başekonomistliği görevlerini de yürüttü. Akçay Temmuz-Ekim 2018’de Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda, 2018-2023 yılları arasında ise Fiba Group, Holding ve Banka’da danışmanlık görevinde bulundu.

FATİH KARAHAN

FED’DEN MERKEZ’E UZANAN KARİYER









Merkez Bankası başkan yardımcılığına atanan ikinci isim ise Fatih Karahan. 1982 yılında Eskişehir’de doğan Karahan 2006’da Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun oldu. 2012’de Pennsylvania Üniversitesi’nde ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Çalışma hayatına aynı yalı New York Merkez Bankası’nda ekonomist olarak başlayan Karahan, 2022’ye kadar aynı kurumda işgücü ve ürün piyasası çalışmaları başkanı ve para politikası danışmanı olarak görev yaptı. Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da görev yapan Karahan, 2022’de Amazon’da kıdemli ekonomist olarak çalışmaya başladı. Karahan, Kasım 2022’de Amazon’da başekonomist görevine atandı. İşgücü piyasası politikalarının makroekonomik etkilerini, demografik değişikliklerin işgücü piyasasına etkilerini, kendine özgü işgücü geliri riskinin doğasını ve ücret şoklarının fiyatlara yansımasını inceledi.

HATİCE KARAHAN

CUMHURBAŞKANLIĞI DANIŞMANIYDI









Hafize Gaye Erkan’ın ekibindeki kadın başkan yardımcısı Hatice Karahan 1978 yılında İstanbul’da doğdu. 1999’da Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 2001’de Boğaziçi Üniversitesi’nden iktisat yüksek lisans derecesi aldıktan sonra akademik çalışmalar yapmak üzere ABD’ye gitti. 2006’da Syracuse Üniversitesi’nde ekonomi doktorasını tamamlayan Karahan, aynı üniversite bünyesindeki Center for Policy Research’te araştırmalar yürüttü. Türkiye’ye döndükten sonra çeşitli üniversitelerde ders vermenin yanı sıra, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nda (TÜBİTAK) danışmanlık görevini üstlendi. Karahan ayrıca, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) gibi Türkiye’nin önde gelen iş dünyası kuruluşlarında uzun yıllar ekonomi danışmanlığı yaptı. 2015 itibarıyla İstanbul Medipol Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü’nde kurucu bölüm başkanlığı görevini de üstlenen Karahan, 2020’de profesör unvanı aldı. Temmuz 2017’de Cumhurbaşkanı başdanışmanlığına atanmış olan Karahan, ayrıca Harvard Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi’nde ekonomi alanında misafir akademisyen olarak iki yıl süreyle görev yaptı.

TIMOTHY ASH: ERDOĞAN’DAN ERKAN’A BÜYÜK GÜVENOYU

İNGİLİZ ekonomist Timoty Ash de Merkez Bankası’nda yapılan başkan yardımcısı atamalarının “Büyük olumlu bir adım” olduğunu söyledi. Türkiye’yi yakından takip eden bir isim olarak bilinen Bluebay Varlık Yönetimi Stratejisti Timothy Ash, şu değerlendirmeyi yaptı: “Cevdet Akçay çok iyi bir ekonomist ve düşünür. Hatice Karahan harika. Fatih Karahan New York Merkez Bankası’ndan. Bu, Türkiye’nin merkez bankası için büyük bir dönüşüm. Erdoğan’dan Erkan’a büyük bir güvenoyu.”

İŞ DÜNYASINDAN RASYONELE DÖNÜŞ VURGUSU

‘GÜVEN VERİCİ ÖNEMLİ BİR ADIM’

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın ‘Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı’nda yaptığı açıklamalara tam not verdi. Twitter hesabından birmesaj paylaşan Bahçıvan, Erkan’ın değerlendirmelerini ‘gerçekçi’ bulurken, “Açıklamalarıyla rasyonele dönüşe dair umutları artırmıştır” yorumunu yaptı. Merkez Bankası başkan yardımcılıklarına atanan isimleri de değerlendiren Bahçıvan, şu ifadeleri kullandı: “TCMB Başkan Yardımcılıklarına Osman Cevdet Akçay, Hatice Karahan ve Fatih Karahan’ın bilgi ve liyakatin dikkate alınarak atanmaları, önümüzdeki dönemin ekonomi politikalarına yönelik güven verici önemli bir adımdır. Merkez Bankamızın yeni yönetimi, büyük ve kritik bir sorumluluğu üstlenmiş durumda. Başarılı olmaları ülkemizin her ferdi için önemli. Bu konuda herkesin üzerine düşen destek ve katkıyı yapması dileğiyle yeni yönetimi tebrik ediyor, başarılar diliyorum.”

‘GERÇEKÇİ YAKLAŞIMI OLUMLU BULUYORUZ’

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez de ülkenin ana gündeminin ekonomi olduğu bu dönemde, ulusal ve uluslararası alanda iktisat bilimi kurallarını takip eden saygın ve deneyimli isimlerin ekonomiyi yönetecek olmasından memnuniyet duyduklarını belirtti. Sönmez, şu değerlendirmeyi yaptı: “TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın yılın üçüncü Enflasyon Raporu sunumundaki gerçekçi yaklaşımını da bu çerçevede olumlu buluyoruz. Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı atamaları da bu güveni artırıyor. Nitekim haziran ve temmuz aylarında gerek PPK’da gerekse de TCMB başkan yardımcılıklarında yapılan yeni atamalar da yeni dönemde gerçekçi bir bakış açısına, iletişimi ve bilgi akışını şeffaflaştıracak bir anlayışın tesisine işaret edecek süreci de başlatacaktır. TÜRKONFED olarak gerçekleştirdiğimiz Finansmana Erişim Anketi 2023 İkinci Çeyrek Verileri’nde de üyelerimizin hem Mehmet Şimşek hem de Gaye Erkan ile ilgili ılımlı ancak temkinli bir yaklaşım içinde olduklarını gördük. Enflasyon cephesindeki yeni hedefin daha ayakları yere basan bir düzeye gelmesi, en azından belirsizlik skalası arasındaki makasın kapanmasına yardımcı olacaktır. Bununla birlikte piyasa beklentisi daha yüksek olsa da MB’nin enflasyon beklentisindeki yakınlaşma da yeni programın uygulanmasının süreç içinde bir dengeye kavuşacağı beklentisi yaratacaktır. Temennimiz bağımsız karar alma süreçlerinde liyakat, şeffaflık ve hesap verir anlayışın, ekonomide ulusal-uluslararası yatırımcılar gözünde güven iklimini yaratmasına fırsat tanımasıdır.”

‘ÖNGÖRÜ KABİLİYETİMİZ ARTTI’

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe enflasyon raporuyla ilgili detaylı bir açıklama yapıldığını söyleyerek, “Fiyat istikrarı açısından şartların hâlâ zorlayıcı olduğunu görüyoruz. Ancak Merkez Bankası bize bir çerçeve sundu. Bu sayede öngörü kabiliyetimizin arttığını söyleyebilirim” yorumunu yaptı. Erkan’ın açıklamalarındaki cari açığı azaltmakla ilgili yaklaşımın da önemli olduğunu söyleyen Gültepe, şunları söyledi: “Kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararlarından ihracat kredilerinin hariç tutulması doğru bir yaklaşım olmuştur. Önceki dönemde selektif kredi anlayışını desteklediğimiz gibi şimdiki ifadesiyle ‘seçici kredi’ yaklaşımını da destekliyoruz. Sınırlı olan finansal kaynaklarımızın yatırım ve ihracata doğru bir şekilde aktarılması gerekiyor. Sunumda öne çıkan başlıklardan biri de makro-ihtiyati çerçevenin sadeleştirilmesiydi. Sadeleşme yönündeki adımları ihracat süreçlerinin aksaklık olmadan işlemesine katkı sağlayacak ve kısa vadede ihracat rakamlarına pozitif yansıyacak bir gelişme olarak görüyoruz. Öte yandan bugün TİM Yönetim Kurulu olarak, Merkez Bankası’nın yeni yönetimini ziyaret ettik. İhracatçılarımızın beklentilerini ilettiğimiz verimli bir görüşme oldu. Tüm bakanlıklarımızla olduğu gibi Merkez Bankası’yla da yakından çalışmaya devam edeceğiz.”

‘SADE VE ANLAŞILIR’

YASED Başkanı Engin Aksoy, Hafize Gaye Erkan’ın açıklamalarını ‘sade ve anlaşılır’ olarak değerlendirdi. “Merkez Bankası’nın fiyat istikrarı temel hedefi çerçevesinde para politikasında sadeleşme ve normalleşme sürecini başlatmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Politikaların sade ve anlaşılır olması yatırım kararlarını alırken karışılacağımız risklerin neler olduğunu daha iyi ölçebilmemiz açısından çok önemli” diyen Aksoy, enflasyona dikkat çekti. Aksoy şu ifadeleri kullandı: “Umarız bu değişimler daha hızlı sonuç verir ve enflasyon daha çabuk düşmeye başlar. Belirlenen strateji çerçevesinde politikaların kararlılıkla uygulanmasını ve sonuç alınmasını umuyoruz. Türkiye’de bir yatırım ihtiyacı ve iştahı var.”

‘ŞEFFAFLIK UMUT VERDİ’

İKMİB (İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği) Adil Pelister, Merkez Bankası’nın gerçekçi bir enflasyon tahmini ortaya koyduğunu ifade etti. Pelister, “Daha önce olmayan bazı grafiklerin de bu sunumda yer aldığını görüyoruz. Şeffaflık açısından umut verici olarak algılıyoruz. İhracata verilen destekleri mutlulukla karşılıyoruz” dedi.

‘HEDEFLER GERÇEKÇİ’

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Başkanı Ahmet Fikret Kileci’nin Hafize Gaye Erkan’ın açıklamalarına yorumu ‘Umut verici’ oldu. Enflasyon hedeflemelerini gerçekçi bulduğunu söyleyen Kileci, şöyle devam etti: “Merkez Bankası’nın birinci önceliği olan fiyat istikrarını sağlama konusunda enflasyonla ilgili beklentilerin sağlam bir zemine oturtulduğunu söyleyebilirim. Bizler öncelikli olarak fiyat istikrarının sağlanmasını bekliyoruz. Faizlerde kademeli artışı makul buluyoruz. İhracatçılara tanınan imkânlar sevindirici.”