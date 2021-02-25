Merkez’den zorunlu karşılık hamlesi

Türk Lirası zorunlu karşılık oranları tüm vade ve dilimlerde 200 baz puan arttırıldı. Türk Lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkânı azami oranı yüzde 20’ye, standart altın cinsinden tesis edilebilmesi imkanı azami oranı yüzde 15’e çekildi.



FİYAT İSTİKRARI



Yapılan açıklamada, bankanın, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda parasal aktarım mekanizmasının etkinliğinin artırılması için zorunlu karşılık düzenlemesinde değişikliğe gittiği ifade edildi. Bu yıla ilişkin Para ve Kur Politikası metninde, zorunlu karşılık oranlarının fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda sade bir çerçevede parasal duruşu ve parasal aktarım mekanizmasını destekleyici bir araç olarak kullanılacağının belirtildiği anımsatılan açıklamada, “Bu çerçevede; Türk Lirası zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde ve yükümlülük türlerinde 200 baz puan arttırılmasına, Türk Lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkânı azami oranının yüzde 30’dan yüzde 20’ye düşürülmesine, Türk Lirası zorunlu karşılıkların standart altın cinsinden tesis edilebilmesi imkanı azami oranının yüzde 20’den yüzde 15’e çekilmesine karar verilmiştir” denildi.

Açıklamada, değişikliklerle, rezerv opsiyon kullanım oranlarının kalan dilimler için aynı seviyede kalması halinde, Türk Lirası cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık 25 milyar lira artması, döviz ve altın cinsinden toplam zorunlu karşılık tesislerinin de 500 milyon dolar azalmasının öngörüldüğü kaydedildi. Türk Lirası cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz/nema oranının da 150 baz puan arttırılarak yüzde 13.5 düzeyinde belirlendiği vurgulanan açıklamada, söz konusu değişikliklerin, tesisi 5 Mart 2021’de başlayacak 19 Şubat 2021 yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacağı kaydedildi.