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Ekonomi
ANKARA
Haber Giriş: 19.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Merkez'den sıkılaştırma adımlarına devam

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Merkez'den sıkılaştırma adımlarına devam
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, sıkılaştırma adımlarına devam etti.

Bankadan dün yapılan açıklamada, likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitlerinin bugünden itibaren gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürüldüğü açıklandı.

PİYASAYA 10 MİLYAR LİRA

Banka ayrıca, dün geleneksel yöntemle düzenlediği 8 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verdi. İhaleye 53 milyar 750 milyon liralık teklif geldi. İhalede en düşük ve ortalama faiz yüzde 11.30, en yüksek basit faiz yüzde 11.35 olurken, en düşük ve ortalama faiz yüzde 11.92, en yüksek bileşik faiz ise 11.98 seviyesinde oldu.

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