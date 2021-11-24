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Merkez’den ‘oynak piyasa’ uyarısı

#TCMB#Piyasa#Uyarı
Merkez’den ‘oynak piyasa’ uyarısı

Döviz kurlarında dün oldukça hareketli anlar yaşandı. Dolar/TL gün içerisinde 13.50 seviyesine kadar ulaşırken, gün sonunda gerileyerek 12.50 seviyelerine geldi. Euro/TL ise 15.20 zirvesini test etti ve daha sonra 14.05 seviyelerine kadar indi. Yaşanan bu aşırı hareketliliğin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bir açıklama yaparak şirketleri ve vatandaşları uyardı.

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Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın uygulanmakta olan dalgalı kur rejimi altında kur seviyesine ilişkin bir taahhüdü yoktur.

Döviz kurları, serbest piyasa dinamiklerince arz ve talep koşullarınca belirlenmektedir. Merkez Bankası belli koşullar altında kalıcı yön amacı taşımadan sadece aşırı oynaklığa müdahale edebilmektedir. Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir.

Şirketlerimiz ve vatandaşlarımızın aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yaparak olası kayıplara karşı uyarılması lüzumu üzerine bu açıklamaya gerek duyulmuştur.”

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#TCMB#Piyasa#Uyarı

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