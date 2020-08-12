Merkez’den likidite adımı

Merkez Bankası likidite adımlarını atmaya dün de devam etti. Merkez Bankası piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri (APİ) için tanınan limitleri sıfırladı. Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, “Likidite yönetimi çerçevesinde 12 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkân limitleri sıfırlanmıştır” denildi. Merkez Bankası koronavirüs salgını sonrası normalleşme adımları çerçevesinde, geçen haftadan itibaren, bankaların fonlama maliyetini yükseltmeye başlamıştı. Banka daha önce 7 Ağustos tarihinde APİ likidite imkânını yarıya indirmişti. Banka bu adımı ile ucuz maliyetle sağlanan likiditeyi kısarak TL’yi sıkıştırmak, ortalama maliyeti yükseltmek istiyor.

MALİYET YÜKSELDİ

Merkez Bankası haftalık repo ihalesi de açmıyor. Atılan adımlarla banka, politika faizini arttırmadan, faizleri arttırmış oluyor. Merkez Bankası repo ihalesi açmayarak açık piyasa işlemleriyle bankalara sağlanan TL likidite ortalama maliyetini yüzde 8.32’ye yükseltti. Böylece politika faizi olan yüzde 8.25’in üstüne çıkılmış oldu. Fonlama maliyetinde ilk hedefin Merkez Bankası’nın son enflasyon raporunda yüzde 7.4’den yüzde 8.9’a yükselttiği enflasyon oranı olabileceği, daha sonra da yüzde 9.75 olacağı belirtiliyor. Piyasada TL likiditesinin bir kademe daha kısılması halinde repo faizinin biraz daha yükselebileceği belirtiliyor. Daha sonra ise hedefin, likiditeyi bir kademe daha kısarak, bankaları yüzde 11.25 faizle borç verdiği geç likidite penceresine yönlendirmek olduğu kaydediliyor.

FAİZ KARARI NE OLUR?

Likidite adımlarının ardından, Merkez Bankası’nın politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını artırıp arttırmayacağı konuşulmaya başlandı. Para Politikası Kurulu (PPK) 20 Ağustos perşembe günü toplanacak. Likidite tedbirleri dikkate alındığında PPK toplantısında faiz ile ilgili bir adım atmayabileceği tahminleri yapılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da önceki gün faizlerle ilgili olarak “Daha da inşallah düşecek. Çünkü bütün arzumuz, isteğimiz bu ülkede yatırımcı çok daha rahat bir şekilde güçlü bir şekilde yatırımlarını yapabilsin” demişti. Kurda fazla oynaklık olmazsa PPK’nın faizlerde değişiklik yapma ihtimali zayıf bulunuyor. Merkez Bankası geçen yıl temmuzdan itibaren sürdürdüğü faiz indirim sürecine haziran ayında ara vermiş, Temmuzda da politika faizini yüzde 8.25 düzeyinde sabit tutmuştu.

DOLAR/TL AZALAN LİKİDİTEYLE DÜŞTÜ

TCMB’nin likidite imkânlarını azaltıcı adımlar atmasıyla birlikte yönünü aşağı çeviren dolar/TL kuru 7.34 seviyesinden 7.24’lü seviyelere geriledi. Geçen hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyerek 7 seviyesinin üzerine tırmanan Dolar/TL kuru rekor tazelemişti. Ayrıca TL, yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 21 gerilerken dolar karşısında en fazla değer kaybeden dördüncü para oldu. Brezilya Reali ilk sırada, Güney Afrika Randı ise ikinci sırada geliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kurda yaşanan hareketliliğin ardından ilave likidite imkânlarını kademeli olarak azaltılacağını belirtmişti.

2 BİN DOLARIN ALTINA İNDİ

Altın fiyatları, altın destekli Borsa fonu (ETF) yatırımcılarının biraz soluklanması ve finans piyasalarının genelinde havanın iyileşmesi ile birlikte ons başına 2 bin doların altına indi ve mayıs ayından bu yana en uzun günlük düşüş serisini gerçekleştirmeye yöneldi. 1946 doları gören altın fiyatlarındaki düşüşte Rusya’dan gelen aşı haberleri de etkili oldu.

ŞİMDİYE KADAR NELER YAPILDI?

· 6 Ağustos tarihinde Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, hedefli ilave likidite imkânlarının kademeli olarak azaltılacağı bildirildi. Açıklamada, “Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacaktır” denildi.

· 6 Ağustos akşamı bankacılarla buluşuldu.

· 7 Ağustos’ta haftalık repo ihalesi açmadı. Piyasa yapıcısı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkân limitlerini yarıya düşürdü.