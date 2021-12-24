Merkez’den ‘Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat’ için talimat: Döviz bazında ana paranın korunması esas

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
İşte kademeli elektrik faturası Şeffaf olacak: İlk kademe herkes için aynıİşte kademeli elektrik faturası! Şeffaf olacak: İlk kademe herkes için aynı#Kademeli Elektrik Faturası
Terör örgütü üyelerine büyük darbe Karar Resmi Gazetede Terör örgütü üyelerine büyük darbe! Karar Resmi Gazete'de#Resmi Gazete
Burak Kapacak gerçeği Bizzat anlattı, meğer Pereira sonrası verilen söz... Mesut bile paylaşmıştı...Burak Kapacak gerçeği! Bizzat anlattı, meğer Pereira sonrası verilen söz... Mesut bile paylaşmıştı... #Burak Kapacak
Fiyatlar düşecek, noktaFiyatlar düşecek, nokta#Dolar
Marketlere fiyatları indirin çağrısı Dövizdeki düşüşü yansıtmayan yandıMarketlere 'fiyatları indirin' çağrısı! Dövizdeki düşüşü yansıtmayan yandı#Mehmet Muş
Apple Türkiyeden indirim kararı... İşte yeni fiyatlarApple Türkiye'den indirim kararı... İşte yeni fiyatlar#Apple
Bakan Nebati: Yüksek faiz çözümdür diyenlere tokat gibi cevapBakan Nebati: 'Yüksek faiz çözümdür' diyenlere tokat gibi cevap#Nureddin Nebati
Erdoğan bunu neden yaptı: Nas mı, ekonomik güvenlik miErdoğan bunu neden yaptı: Nas mı, ekonomik güvenlik mi?#FETÖ
Kovid-19 geçirenler bunlara dikkat Ağrılarınız devam ediyorsa...Kovid-19 geçirenler bunlara dikkat! Ağrılarınız devam ediyorsa...#Koronavirüs
Sürpriz ikili... Haldun Demirhisar, Serenay Sarıkayadan sonra Aleyna Tilki ile görüntülendiSürpriz ikili... Haldun Demirhisar, Serenay Sarıkaya'dan sonra Aleyna Tilki ile görüntülendi#Aleyna Tilki
İşte Türkiyenin Suriyeden çekilme şartları Türk askeri ilk fırsatta ayrılacak iddiasına yalanlamaİşte Türkiye'nin Suriye'den çekilme şartları! 'Türk askeri ilk fırsatta ayrılacak' iddiasına yalanlama#Suriye
Yeni ekonomiye tematik düzenlemeler geliyorYeni ekonomiye tematik düzenlemeler geliyor#Ekonomi
Ahmet Nur Çebi, Önder Karaveli kararını açıkladıAhmet Nur Çebi, Önder Karaveli kararını açıkladı!#Beşiktaş
Herkes küçülürken Kutman büyüdüHerkes küçülürken Kutman büyüdü#Mehmet Kutman
Beşiktaş, Göztepe karşısında 2 golle geri döndüBeşiktaş, Göztepe karşısında 2 golle geri döndü!#Süper Lig
HABERLEREkonomi Haberleri

Merkez’den ‘Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat’ için talimat: Döviz bazında ana paranın korunması esas

#Merkez Bankası#Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat#Ana Para
Merkez’den ‘Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat’ için talimat: Döviz bazında ana paranın korunması esas

Merkez Bankası Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesapları için talimat yayımladı. Talimatta, vade sonunda hesap sahibinin döviz bazında ana parasını korunmasının esas olduğu kaydedildi.

Haberin Devamı

Merkez Bankası’nın TL Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğe İlişkin Uygulama Talimatı’na göre, 20 Aralık 2021 tarihinde mevcut olan döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarında bulunan döviz, yurt içi yerleşik gerçek kişi hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden TL’ye çevrilecek. Sisteme katılmak isteyen bankalar nezdinde Merkez Bankası adına dolar, Euro ve sterlin hesapları açılacak ve bankanın topladığı taleplere ilişkin olarak satın aldığı dövizler saat 17.00’ye kadar Merkez Bankası’na bildirilecek ve toplu bir şekilde söz konusu hesaplara aktarılacak.

Merkez Bankası’nın hesabına aktarılan dövizlere ilişkin dekontlar ile dönüşümü yapılan tutarlara ait bilgiler bildirim formuna uygun olarak Merkez Bankası’na aynı gün elektronik ortamda bildirilecek. Banka tarafından Merkez Bankası’nın hesabına aktarılan dövizler dönüşüm kuru üzerinden satın alınacak. Vade sonunda hesap sahibinin döviz bazında anaparasını her koşulda koruması esas olacak. Vade sonu kurunun dönüşüm kurundan düşük olması durumunda banka tarafından hesap sahibine anapara + faiz/kâr payı ödenecek. Vade sonu kurunun dönüşüm kurundan yüksek olması durumunda ise faiz/kar payı tutarı kur farkından büyük ise banka tarafından hesap sahibine “anapara+faiz/kar payı” ödenecek. Ancak, faiz/kar payı tutarı kur farkından küçük ise banka tarafından hesap sahibine “anapara + faiz/kar payı”na ilave olarak “kur farkı–faiz/kar payı” tutarı ödenecek. Söz konusu ilave tutar, Merkez Bankası’nca bankaya verilecek. Hesap sahibi toplamda kur farkı kadar getiri elde etmiş olacak.

VADEDEN ÖNCE ÇEKİLİRSE

Haberin Devamı

Vadeden önce çekim yapılması durumunda, çekim yapılan tarihte saat 11:00’de Merkez Bankası’nca ilan edilen kurun dönüşüm kurundan yüksek olması durumunda Merkez Bankası’nca kur farkına ilişkin ödeme yapılmayacak. Ancak çekim yapılan tarihte saat 11:00’de Merkez Bankası’nca ilan edilen kurun dönüşüm kurundan düşük olması durumunda hesabın vadeden önce kapatıldığı tarihte saat 11:00’de Merkez Bankası tarafından ilan edilen döviz alış kurundan hesap bakiyesi güncellenecek. Aradaki fark banka tarafından Merkez Bankası’nın bildirilecek TL hesabına aktarılacak. Bu işlemlere ilişkin bilgiler Merkez Bankası’na aynı gün elektronik ortamda bildirilecek.

FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ TOPLANDI

Haberin Devamı

FİNANSAL İstikrar Komitesi toplandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında yapılan toplantıda, son dönemde küresel ve yerel ölçekte yaşanan gelişmelerin finansal piyasalarına etkileri ile gelecek döneme ilişkin görünüm ayrıntılı olarak değerlendirildi. Yapılan açıklamada, “Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde finansal istikrarın sağlanması ve sürdürülebilir büyüme için tüm kurumların işbirliği içerisinde çalışacağı ve şeffaflığı merkeze alan, öngörülebilir ve kararlı politika adımlarının bütüncül bir yaklaşımla atılması üzerinde mutabık kalınmıştır. Ayrıca, Türk Lirasının değerinin korunması ve tasarrufların güçlendirilmesi için yeni araçların geliştirilmesi hususunda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlanması vurgusu yapılmıştır” denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Merkez Bankası#Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat#Ana Para

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'

#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'

#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA