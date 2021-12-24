Merkez’den ‘Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat’ için talimat: Döviz bazında ana paranın korunması esas

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Merkez Bankası’nın TL Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğe İlişkin Uygulama Talimatı’na göre, 20 Aralık 2021 tarihinde mevcut olan döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarında bulunan döviz, yurt içi yerleşik gerçek kişi hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden TL’ye çevrilecek. Sisteme katılmak isteyen bankalar nezdinde Merkez Bankası adına dolar, Euro ve sterlin hesapları açılacak ve bankanın topladığı taleplere ilişkin olarak satın aldığı dövizler saat 17.00’ye kadar Merkez Bankası’na bildirilecek ve toplu bir şekilde söz konusu hesaplara aktarılacak.

Merkez Bankası’nın hesabına aktarılan dövizlere ilişkin dekontlar ile dönüşümü yapılan tutarlara ait bilgiler bildirim formuna uygun olarak Merkez Bankası’na aynı gün elektronik ortamda bildirilecek. Banka tarafından Merkez Bankası’nın hesabına aktarılan dövizler dönüşüm kuru üzerinden satın alınacak. Vade sonunda hesap sahibinin döviz bazında anaparasını her koşulda koruması esas olacak. Vade sonu kurunun dönüşüm kurundan düşük olması durumunda banka tarafından hesap sahibine anapara + faiz/kâr payı ödenecek. Vade sonu kurunun dönüşüm kurundan yüksek olması durumunda ise faiz/kar payı tutarı kur farkından büyük ise banka tarafından hesap sahibine “anapara+faiz/kar payı” ödenecek. Ancak, faiz/kar payı tutarı kur farkından küçük ise banka tarafından hesap sahibine “anapara + faiz/kar payı”na ilave olarak “kur farkı–faiz/kar payı” tutarı ödenecek. Söz konusu ilave tutar, Merkez Bankası’nca bankaya verilecek. Hesap sahibi toplamda kur farkı kadar getiri elde etmiş olacak.

VADEDEN ÖNCE ÇEKİLİRSE

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Vadeden önce çekim yapılması durumunda, çekim yapılan tarihte saat 11:00’de Merkez Bankası’nca ilan edilen kurun dönüşüm kurundan yüksek olması durumunda Merkez Bankası’nca kur farkına ilişkin ödeme yapılmayacak. Ancak çekim yapılan tarihte saat 11:00’de Merkez Bankası’nca ilan edilen kurun dönüşüm kurundan düşük olması durumunda hesabın vadeden önce kapatıldığı tarihte saat 11:00’de Merkez Bankası tarafından ilan edilen döviz alış kurundan hesap bakiyesi güncellenecek. Aradaki fark banka tarafından Merkez Bankası’nın bildirilecek TL hesabına aktarılacak. Bu işlemlere ilişkin bilgiler Merkez Bankası’na aynı gün elektronik ortamda bildirilecek.

FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ TOPLANDI

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FİNANSAL İstikrar Komitesi toplandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında yapılan toplantıda, son dönemde küresel ve yerel ölçekte yaşanan gelişmelerin finansal piyasalarına etkileri ile gelecek döneme ilişkin görünüm ayrıntılı olarak değerlendirildi. Yapılan açıklamada, “Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde finansal istikrarın sağlanması ve sürdürülebilir büyüme için tüm kurumların işbirliği içerisinde çalışacağı ve şeffaflığı merkeze alan, öngörülebilir ve kararlı politika adımlarının bütüncül bir yaklaşımla atılması üzerinde mutabık kalınmıştır. Ayrıca, Türk Lirasının değerinin korunması ve tasarrufların güçlendirilmesi için yeni araçların geliştirilmesi hususunda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlanması vurgusu yapılmıştır” denildi.