Merkez’den KKM’de yeni adım

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Merkez Bankası, 2.7 trilyon liraya ulaşan kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının dönüşünde, talep eden özel bankalara da doğrudan döviz temini imkânı sağlayacak. Kamu bankaları önceki gün KKM dönüşleri nedeniyle dolar satışı yapmıştı. Bunun üzerine Merkez Bankası yeni bir karar alarak özel bankaların da döviz teminini karşılama kararı aldı. Merkez Bankası’nın özel bankalara KKM dönüşü için ödeyeceği dövizde minimum işlem tutarı 500 bin dolar/euro olacak. İşlem bilgileriyle ilgili her türlü uyuşmazlıkta telefon görüşmeleri kayıtları esas alınacak.

KOMİSYON ALINMAYACAK

Merkez Bankası’nın bankalara dün gönderdiği talimatta uygulama 11 başlıkta tek tek anlatıldı. Talimatta kur korumalı mevduat (KKM) hesap sahiplerinin vade tarihinde hesaplarını yenileme ilgilerinin devam etmekle birlikte vade sonunda döviz talep etmeleri halinde döviz piyasasında likidite ihtiyacının oluşabildiği belirtildi. Bu kapsamda bankaların vade sonunda ihtiyaç duyacakları döviz likiditesinin piyasa koşulları çerçevesinde Merkez Bankası’nca doğrudan karşılanabilmesine ve bankaların döviz likiditesi yönetimine destek olunmasına karar verildiği de bildirildi. Merkez Bankası’nın bankalara gönderdiği talimata göre işlemler döviz piyasasında işlem yapmaya yetkili tüm bankalarla gerçekleştirilebilecek. Bankalar döviz alım taleplerini döviz piyasalarında işlem yapma yetkisi bulunan kişilerce ve telefon aracılığıyla Döviz Piyasaları Müdürlüğü’ne iletecek. İşlemler için komisyon alınmayacak. Teminat ve limit aranmayacak.

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MİNİMUM 500 BİN DOLAR

Bankalara yapılacak döviz ödemeleri bankaların işlemlere ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmesinden sonra gerçekleştirilecek. İşlemler Türk Lirası karşılığında ABD Doları veya Euro cinsinden olacak. İşlemlerde saat 11.00’da Merkez Bankası tarafından ilan edilen döviz alış kurları kullanılacak. İşlemler tam iş günlerinde 13.30-15.00 saatleri arasında yapılacak. Minimum işlem tutarı 500 bin dolar/euro olarak belirlendi.

FAZLA TALEP EDENE MÜEYYİDE UYGULANABİLİR

Merkez Bankası bankaları daha fazla döviz talep etmemeleri yönünde de uyardı. Talimatta, işlemler sonrasında yükümlülüğünü yerine getiremeyen veya Merkez Bankası’ndan aldığı döviz tutarının KKM hesap sahipleri tarafından vade sonunda ilgili bankanın talebinden fazla olduğu tespit edilen bankalara müeyyide uygulanabileceği belirtildi. İşlem bilgileri ile ilgili her türlü uyuşmazlıkta telefon kayıtlarının dikkate alınacağı kaydedildi. Talimatta, uyuşmazlığın giderilememesi durumunda Merkez Bankası’nın düzenleme ve değerlendirmelerinin esas kabul edileceği de vurgulandı.

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KKM HESAPLARI 2.7 TRİLYON

BDDK verilerine göre 23 Haziran haftasında KKM hesapları 2 trilyon 719 milyar liraya yükseldi. 16 Haziran haftasında hesaplar 2 trilyon 628 milyar liraydı. Artış 91 milyar lira oldu. Bir haftada KKM hesaplarındaki artış 91.3 milyar olarak gerçekleşti.