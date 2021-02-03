Merkez’den hükümete ‘sıkı duruş’ mektubu

Merkez Bankası, enflasyon hedefi tutmadığı için hükümete mektup gönderdi. Merkez Bankası’nın, gönderdiği mektupta, “Hukuk ve ekonomi alanında atılacak reform adımları beklenti kanalıyla dezenflasyonist sürece önemli bir destek sağlayacaktır” denildi.

2023’E KADAR SIKI DURUŞ

Merkez Bankası, hükümet adına Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a gönderdiği açık mektupta, “Para politikasındaki sıkı ve ihtiyatlı duruşun, yüzde 5 hedefine ulaşılması beklenen 2023 yılına kadar, uzun bir süre kararlılıkla sürdürülmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verdi. 2020 yıl sonu enflasyonunun hedef aralığının üzerinde gerçekleştiği belirtilen mektupta, enflasyonun hedeften sapmasının nedenleri ile hedefe ulaşmak için alınan ve alınması gereken önlemler yer aldı. Mevcut verilerin yanı sıra elde edilecek her türlü yeni verinin enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında orta vadeli hedef patikasından sapma riskine işaret etmesi durumunda ilave sıkılaştırma önden ve kararlılıkla yapılacağı vurgulandı.

OLUMLU KATKI SAĞLAR

Orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşmada güçlü politika koordinasyonu dahilinde para ve maliye politikası arasındaki eş güdümün güçlendirilmesiyle sağlanacak mali konsolidasyonun enflasyon hedeflerine varılmasında çok önemli bir girdi sağlayacağının altı çizildi. Bu çerçevede mali disiplinin kararlılıkla sürdürülmesinin kritik bir öncelik olarak önemini koruduğu kaydedilen mektupta, şu değerlendirmeler yapıldı: “Mali duruşun yanı sıra yönetilen/yönlendirilen fiyat ve vergi ayarlamaları, gelirler politikası ve kamu borçlanma stratejisinin de para politikası hedefleriyle uyumlu bir şekilde belirlenmesi, enflasyonla mücadelemizi destekleyecektir. Ayrıca hukuk ve ekonomi alanında atılacak reform adımları beklenti kanalıyla dezenflasyonist sürece önemli bir destek sağlayacaktır. Enflasyondaki katılık ve oynaklıkları azaltacak yapısal adımlara devam edilmesi, fiyat istikrarına ve dolayısıyla toplumsal refaha olumlu katkıda bulunacaktır. Bu kapsamda MB, yapısal unsurları analiz etmeye, politika önerileri geliştirmeye ve enflasyonla mücadelenin önemi konusunda ilgili paydaşlar ve kamuoyu nezdinde farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalarına devam edecektir.”