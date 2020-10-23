Merkez’den geç likidite adımı

Merkez Bankası beklentilerin aksine politika faizini yüzde 10.25’te sabit bıraktı. Karar sonrası dolar 7.9630 seviyesini gördü. Günü ise 7.9315 seviyesinden kapattı. Geçen ay politika faizini artırarak piyasaları şaşırtan Merkez Bankası, bu ay politika faizini sabit tuttu ancak geç likidite penceresini yüzde 13.25’ten yüzde 14.75’e yükseltti. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) sonrası yapılan açıklamada, para politikası operasyonel çerçevesinde değişikliğe gidilerek Geç Likidite Penceresi işlemlerinde uygulanacak MB borç verme faiz oranı ile gecelik borç verme faiz oranı arasındaki farkın 300 baz puan olarak belirlenmesine karar verildiği belirtildi.

300 BAZ PUAN FARK

Geçen ay politika faizi yüzde 8.25’den yüzde 10.25’e çıkarılmıştı. Politika faizini artırılınca gecelik borç verme faizi ve geç likidite penceresi de otomatik artmıştı. Bu iki faiz de politika faizine bağlı olara 150’şer puan artırılarak oluşuyor. Geçen ay politika faizi yüzde 10.25 olunca borç verme faizi yüzde 11.75’e, geç likidite penceresi de yüzde 13.25’e yükselmişti. Dün alınan kararla borç verme faizi ile geç likidite penceresi arasındaki fark 150 baz puandan 300 baz puana çıkarıldı. PPK açıklamasında, atılan politika adımlarıyla birlikte ticari ve bireysel kredilerdeki normalleşme eğiliminin belirginleştiği kaydedildi. Salgın tedbirleri kapsamında uygulanan destekleyici politikaların kademeli olarak geri alınmasıyla ithalatta öngörülen dengelenmenin başladığının görüldüğü belirterek, şöyle devam edildi: “Mal ihracatındaki güçlü toparlanma, emtia fiyatlarının görece düşük seviyeleri ve reel kur düzeyi önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesini destekleyecektir. Güçlü kredi ivmesiyle ekonomide sağlanan hızlı toparlanma ve finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler neticesinde enflasyon öngörülenden daha yüksek bir seyir izlemiştir. Enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve enflasyon görünümüne yönelik risklerin sınırlanması amacıyla para politikası ve likidite yönetimi kapsamında atılan adımlarla finansal koşullarda belirgin bir sıkılaşma sağlanmıştır. Bu doğrultuda Kurul, politika faizinin sabit tutulmasıyla birlikte, likidite yönetimindeki esnekliğin arttırılmasına ve enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar likidite tedbirlerinin sürdürülmesine karar vermiştir.”

DEZENFLASYON SÜRECİ

Açıklamada, dezenflasyon sürecinin yeniden tesis edilmesinin toparlanmanın güç kazanması açısından önem taşıdığı kaydedilerek, “Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir” denildi.