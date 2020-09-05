Merkez’den ağustos raporu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 0.86 arttığını ve yıllık enflasyonun yüzde 11.77 olduğunu açıklamasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB)’nin Ağustos Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı. Rapora göre, yıllık enflasyon, temel mal başta olmak üzere enerji ve gıda gruplarında artarken hizmet grubunda yatay seyretti, alkollü içecekler ve tütün grubunda ise tütün fiyatları kaynaklı yüksek bazın etkisiyle geriledi. Böylece ağustosta bir önceki aya göre yıllık tüketici enflasyonuna temel malın 0.37 puan, altının 0.24 puan, gıdanın 0.13 puan, enerjinin 0.13 puan ve hizmetin 0.04 puan katkısı arttı. Alkol-tütün grubunun yıllık enflasyona katkısı ise 0.88 puan azaldı.

KİRA VE DİĞER HİZMETLER

Temel mal grubundaki artışta dayanıklı tüketim malları öne çıkarken, enerji grubunda döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarındaki gelişmelerin yansımaları izlendi. Gıda enflasyonundaki artışta işlenmemiş gıda grubu belirleyici oldu. Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonu ve eğilimleri yükseldi. Hizmet fiyatları ağustosta yüzde 1.14 artarken, grup yıllık enflasyonu yatay seyrederek yüzde 11.83 oldu. Yıllık enflasyon lokanta-otel ve haberleşme hizmetlerinde yükseldi, ulaştırma, kira ve diğer hizmetlerde ise geriledi.

OLUMLU ETKİLER

Ulaştırma hizmetleri yıllık enflasyonundaki düşüşte kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı öne çıktı. Hava yolu ile yolcu taşımacılığı fiyatlarında ise yüzde 1.53 artış gözlendi. Bu dönemde lokanta-otel grubunda gerek yemek hizmetleri gerekse konaklama hizmetlerinde fiyat artışları izlendi. Diğer hizmetler grubundaki fiyat artışında kura duyarlı kalemlerden kişisel ulaştırma araçlarının bakım ve onarımı, sağlık hizmetleri ve paket tur belirleyici oldu. Diğer yandan, eğitim hizmetlerinde aylık fiyat artışı bu dönemde sınırlı kaldı. Eğitim hizmetlerinde uygulamaya konulan KDV indiriminin gelecek dönemde fiyatları olumlu etkileyebileceği değerlendirildi.

Temel mal grubu enflasyonu ağustosta 1.44 puan artışla yüzde 10.02 oldu. Bu dönemde yıllık enflasyon dayanıklı mal ve diğer temel mallarda yükselirken giyim ve ayakkabı grubunda geriledi. Döviz kuru gelişmelerinin de etkisiyle dayanıklı mal grubunda süregelen fiyat artışları genele yayılmış şekilde devam etti. Otomobildeki matrah ve ÖTV değişikliklerinin grup enflasyonunu gelecek dönem yukarı yönlü etkileyebileceği değerlendirildi.

Giyim ve ayakkabı grubunda sezon indirimi bir önceki yıla kıyasla bir miktar daha yüksek gerçekleşirken, diğer temel mal grubu fiyatlarında bu dönemde bir miktar artış gözlendi.