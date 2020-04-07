Merkez’den 9.3 milyar liralık tahvil alımı

TCMB verilerine göre banka bir haftada daha önce bu miktarda bir alım gerçekleştirmemişti. TCMB tarihinin en büyük tahvil alım programlarından birini koronavirüse karşı atılacak adımlar arasında açıklamış durumda. TCMB’nin 2019 sonundaki tahvil portföyünü 19 milyar TL’den bilançosunun yüzde 5’ine yani yaklaşık 32-33 milyar TL’ye çıkaracağını açıklamıştı. Banka daha sonra alımların önden yüklemeli gerçekleştireceğini, yüzde 5 limitini de yükseltebileceğini açıkladı. TCMB İşsizlik Sigortası Fonu’nun artan nakit ihtiyacını da gözeterek piyasa yapıcı (PY) bankalar aracılığıyla fonun elindeki tahvilleri alacağını da söyledi. Öte yandan bu alımların daha önce belirlenmiş limitlerin dışında değerlendireceğini de açıkladı. İşsizlik Fonu’nda Şubat sonu itibarıyla büyük bölümü Hazine tahvillerinde 131.6 milyar TL bulunuyor. TCMB’nin alacağı tahvillere yönelik şuan belirlediği bir üst limit bulunmuyor.