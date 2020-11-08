‘Merkez’de yeni başkan Naci Ağbal

Resmi Gazete’de dün yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Murat Uysal, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35’inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2’inci maddesi gereğince görevden alındı. Söz konusu maddede Cumhurbaşkanı tarafından atanan kamu yöneticilerinin ilgili kanunlarda öngörülen görevden alma gerekçelerinin yanında kurumsal hedeflere ulaşılamaması nedeniyle de süreleri dolmadan görevden alınabileceklerine ilişkin hüküm bulunuyor.

PEŞ PEŞE 9 İNDİRİM

Murat Uysal, 6 Temmuz 2019 tarihinde görevden alınan Murat Çetinkaya’nın yerine getirilmişti. Murat Uysal başkanlığında ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 25 Temmuz 2019 tarihinde yapıldı. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı 425 baz puan indirilerek yüzde 24’ten yüzde 19.75’e düşürüldü. Uysal başkanlığındaki PPK temmuz ayında başlattığı kesintisiz indirim süreci ile peş peşe 9 kere indirim yaptı. Son olarak bu yılın mayıs ayı toplantısında indirim yapıldıktan sonra politika faizi sabit tutulmaya başladı. Eylül ayında ise sürpriz bir kararla politika faizinde 200 baz puanlık artış yapıldı. Ekim toplantısında ise beklenti yine politika faizinde artış yapılacağı yönündeydi ancak politika faizine dokunulmadı. Ancak geç likidite penceresi yüzde 13.25’den yüzde 14.75’e yükseltildi.

maliye bakanlığı

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Ağbal, İngiltere Exeter Üniversitesi İş İdaresi Genel İşletme Yönetimi Programı’nda yüksek lisans yaptı. Maliye Bakanlığı’nda müfettişlik yapan Ağbal, 2006-2009 arasında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, 2009-2015 arasında ise Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı. 2015’te milletvekili olan Ağbal, 64 ve 65. hükümetler döneminde Maliye Bakanlığı yaptı. 25 Temmuz 2018’de Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı olarak atandı.

DEVİR TESLİM YAPILDI

Görev değişiklikleri kapsamında ilk devir teslim töreni Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığında gerçekleştirildi. Ağbal, Şenel’e görevinde başarılar diledi. Şenel’in kıymetli bir bürokrat olduğunu vurgulayan Ağbal, “Kendisinin bu göreve atanması bizim açımızdan çok kıymetli” dedi. Merkez Bankası Başkanlığı’nda gerçekleşen devir teslim töreninde de Murat Uysal, görevini yeni Ağbal’a devretti. Ağbal, Uysal’a emekleri ve gayretli çalışmaları için teşekkür etti. Devir teslimin ardından Naci Ağbal, Twitter’dan, “Göreve başladık. Çalışma zamanı...” mesajını paylaştı.