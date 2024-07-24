Merkez temmuzu da pas geçti

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TCMB’den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplanan Kurul’un, politika faizinin yüzde 50’de sabit kalmasına karar verdiği bildirildi.

ENFLASYON EĞİLİMİNDE ZAYIFLAMA

PPK toplantısı sonrasında yapılan duyuruda haziran ayında aylık enflasyonun ana eğiliminin belirgin bir zayıflama kaydettiği belirtildi. “Öncü göstergeler temmuzda aylık enflasyonun, para politikasının görece etki alanı dışında kalan yönetilen-yönlendirilen fiyat ve vergi ayarlamaları ile işlenmemiş gıda fiyatlarındaki arz yönlü gelişmeler neticesinde geçici olarak artacağına işaret etmektedir” denilen açıklamada buna karşın, ana eğilimdeki yükselişin nispeten sınırlı kalacağının öngörüldüğü kaydedildi. Açıklamada yakın döneme ilişkin göstergelerin yurtiçi talebin, halen enflasyonist düzeyde olmakla birlikte, yavaşlamaya devam ettiğini teyit ettiği de vurgulandı.

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Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılığın, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatlarının enflasyonist baskılarını canlı tuttuğu vurgulanan duyuruda, Kurul’un enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu yakından takip ettiği bildirildi.

Duyuruda, parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkilerinin yakından izlendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

İHTİYATLI DURUŞA VURGU

“Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş, yurtiçi talepte dengelenme, Türk Lirası’nda reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecektir.”

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ORTA VADEDE HEDEF YÜZDE 5

Duyuruda, “Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları, gerektiğinde çeşitlendirilerek etkin şekilde kullanılacaktır. Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir” değerlendirmelerine yer verildi.

ŞİMŞEK: SWAP STOKU GERİLEDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi programı sayesinde Türkiye’de risklerin azaldığını belirtti. Sosyal medyadan açıklama yapan Şimşek, “Finansal piyasalarda normalleşme sürüyor” dedi. Şimşek şu bilgileri verdi: “TCMB’nin yurtiçi bankalarla yaptığı swap stoku 2023 yılı zirvesi olan 64.5 milyar dolardan 144 milyon dolara geriledi. Parasal aktarım mekanizmasını güçlendiren bu durum dezenflasyon sürecine de katkı sağlayacak.”

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BAHÇELİ’YE TEŞEKKÜR

Şimşek ayrıca, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Türkiye’de ekonomik programın başarıyla yürüdüğü yönündeki açıklamalarına teşekkür etti. Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Cumhur İttifakı’nın değerli ortağı MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin ekonomi programımıza verdikleri destek çok kıymetlidir. Siyasi istikrarla birlikte rasyonel politikaların kararlılıkla uygulanması başarıyı getiriyor” dedi.