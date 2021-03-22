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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 22.03.2021 - 13:06 | Son Güncelleme:

Merkez piyasayı 44 milyar lira fonladı

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Merkez piyasayı 44 milyar lira fonladı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) bugün düzenlediği repo ihalesiyle birlikte piyasaya 43 milyar 999 milyon 999 bin 989 lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 29 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 43 milyar 999 milyon 999 bin 989 lira verdi.

İhaleye 89 milyar 950 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.

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