Merkez faizi yüzde 8.25’te tuttu

MB Başkanı Murat Uysal başkanlığında toplanan PPK sonrası yapılan açıklamada, salgına bağlı olarak küresel büyümedeki zayıflamanın yılın ikinci çeyreğinde derinleştiği, normalleşme adımlarına bağlı olarak kısmi bir toparlanmanın gözlendiği belirtildi. Küresel ekonomideki toparlanmaya ilişkin belirsizliklerin yüksek seyrettiği, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke merkez bankalarının genişleyici yönde adımlar atmaya devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturmakta olduğu küresel etkilerin yakından takip edildiği kaydedildi. İktisadi faaliyetteki yavaşlamanın nisan ayında belirginleşirken, kademeli normalleşmeyle birlikte mayıstan itibaren toparlanmanın başladığının görüldüğünün vurgulandığı açıklamaya şöyle devam edildi:

“Salgın hastalığa bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması açısından finansal piyasaların, kredi kanalının ve firmaların nakit akışının sağlıklı işleyişinin devamı büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede, yakın dönemde uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirler, ekonominin üretim potansiyelini destekleyerek finansal istikrara ve iktisadi faaliyetteki toparlanma sürecine katkı yapmaktadır. Son dönemde ihracat ve turizm gelirlerinde salgın bağlı olarak düşüş gözlenmiştir. Normalleşmeyle birlikte mal ihracatında görülen toparlanma ve emtia fiyatlarının düşük seviyeleri önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesini destekleyecektir.”

Toplam talep koşullarının sınırlayıcı etkisine karşın, salgına bağlı birim maliyet artışlarının yansımalarıyla çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde bir miktar yükseliş gözlenmekte olduğunun belirtildiği açıklamada, “Uluslararası emtia fiyatları tüketici enflasyonunu sınırlamaya devam ederken, gıda enflasyonu dönemsel ve salgına bağlı etkiler nedeniyle artmıştır. Salgına bağlı tedbirlerle kısa vadede etkili olan arz yönlü unsurların, normalleşme sürecinin devamıyla kademeli olarak ortadan kalkacağı ve yılın ikinci yarısında talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale geleceği değerlendirilmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir” denildi.



Kurul’un, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığını, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirdiğinin ifade edildiği açıklamada, “Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patikayla uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak, enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir” denildi.

Merkez Bankası 9 toplantı üst üste sürdürdüğü faiz indirimlerine haziran toplantısında ara verdi. Banka politika faizini değiştirmeyerek yüzde 8.25’te tuttu. Politika faizi 9 toplantıda bin 575 baz puan aşağı çekilmiş oldu.